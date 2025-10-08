آموزش کمکهای اولیه به رانندگان باید در صدور گواهینامه الزامی شود
معاون درمان وزارت بهداشت بر ضرورت آموزش خدمات حمایتی اولیه به رانندگان تأکید کرد و گفت: نیمی از مرگهای ناشی از تصادفات در صحنه حادثه رخ میدهد و میتوان با آموزشهای پایهای و واکنش صحیح مردم، بخش قابل توجهی از این تلفات را کاهش داد.
به گزارش ایلنا، سید سجاد رضوی در دیدار با رئیس پلیس راهور کشور به مناسبت هفته نیروی انتظامی، با اشاره به تجربههای موفق جهانی در این زمینه اظهار داشت: در بسیاری از کشورهای اروپایی مانند آلمان و ایرلند، صدور گواهینامه منوط به گذراندن دورههای احیای قلبی-ریوی و کمکهای اولیه است و در گواهینامه مهر تأیید این آموزش ثبت میشود.
وی معتقد است: چنین آموزشهایی عمق درک رانندگان از خطر تصادف را بالا میبرد و به آنان نشان میدهد که یک لحظه غفلت چگونه میتواند به مرگ منجر شود.
معاون درمان وزارت بهداشت میگوید: در بررسیها مشخص شده است که آشنایی مردم با مهارتهای اولیه امداد و احیا میتواند تا ۱۵ درصد از مرگومیر در صحنه تصادف را کاهش دهد. بسیاری از رانندگان یا شاهدان حادثه میتوانند با انجام اقداماتی ساده مانند کنترل خونریزی، آزادسازی مصدوم از خودرو و تماس سریع با اورژانس، از وقوع فاجعه جلوگیری کنند.
رضوی با اشاره به خاطرات شخصی از بیماران دچار خونریزی شدید در اثر شکستگی استخوان فمور، گفت: اگر در همان صحنه، پانسمان فشاری یا اقدام اولیهای انجام شود، جان بسیاری از مصدومان حفظ میشود. این دانش باید عمومی شود و تنها مختص نیروهای تخصصی نباشد.
او تأکید کرد: آموزشهای اولیه کمکهای حیاتی میتواند با همکاری سازمانهای مردمنهاد، انجمنهای پزشکی و مراکز آموزشی کشور برگزار شود و حتی بخشی از آن بهصورت آنلاین در دسترس قرار گیرد. این آموزشها باید در فرآیند صدور گواهینامه رانندگی الزامی شود تا هر رانندهای پیش از دریافت گواهینامه، توان انجام اقدامات اولیه در صحنه حادثه را داشته باشد.
رضوی با انتقاد از وضعیت ایمنی رانندگی در کشور گفت: در بسیاری از شهرهای جهان، هیچ موتورسوار بدون کلاه ایمنی یا حرکت در پیادهرو دیده نمیشود، اما در کشور ما هنوز این تخلفات عادی شده است و هزینههای سنگینی برای جامعه دارد. بسیاری از قربانیان تصادفات دچار معلولیتهای دائمی یا زندگی نباتی میشوند و برخی رانندگان نیز بهدلیل بیاحتیاطی سالها درگیر تبعات قضایی هستند.
به گزارش وبدا، معاون درمان وزارت بهداشت در پایان با اشاره به لزوم سختگیری قانونی در تخلفات سرعت و رعایت مقررات، افزود: گاهی سختگیری پلیس در همان لحظه شاید موجب نارضایتی شود، اما در واقع نجاتدهنده زندگی است. هدف ما از این همکاری، پیشگیری از حادثه و حفظ جان انسانهاست.