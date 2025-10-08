۲۸ خانه جوان جدید تا پایان امسال افتتاح میشود
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با اشاره به فعالیت ۹۳ خانه جوان فعال در ۲۶ استان کشور، از افتتاح ۲۸ خانه جوان جدید از ۹۰ خانه در حال ساخت تا پایان سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش ایلنا از معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، روحالله اسدی با اعلام آمارهای جدیدی از توسعه مراکز جوانان، بر تغییر رویکرد ماهیتی این فضاها تأکید کرد و هدف اصلی این مراکز را توانمندسازی و افزایش مشارکت نسل جوان دانست.
وی افزود: خانههای جوان با هدف ایجاد فرصتی برای افزایش مهارتهای فردی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیمسازیهای محلی ایجاد شده است. جوانان میتوانند با بهرهگیری از برنامههای آموزشی، فرهنگی و کارآفرینانه، مسیر رشد و توسعه شخصی خود را هموار کنند. این فضاها بستر مناسبی برای ایدهپردازی نوآورانه در حوزه اجتماعی و جلوگیری از آسیبهای اجتماعی هستند.
اسدی در ادامه با انتقاد از برخی کاربریهای نامناسب، بر تعریف جدید این مراکز، تأکید کرد: صراحتاً اعلام میکنیم که خانه جوان دیگر ساختمان اداری نیست و قرار نیست به دفتر هیاتهای ورزشی تبدیل شود. متأسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که برخی از این فضاها به محلی برای فعالیتهای غیرمرتبط با مأموریتهای جوانان و حتی دفاتر هیاتهای ورزشی تبدیل شده بودند.
مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه خانه جوان، خانه تحقق رؤیاهای نسل فرداست، افزود: مأموریت اصلی ما حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان، و فراهم کردن بستر مشارکت، آموزش و توانمندسازی است.
اسدی از یک تحول نظارتی و توسعهای مهم خبر داد و گفت: برای ساماندهی این وضعیت و توسعه پایدار، دستورالعمل نظارت و واگذاری خانههای جوان در حال تصویب است و بهزودی ابلاغ خواهد شد. با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، راه برای ورود بخش خصوصی هموار میشود تا با جلب مشارکتهای مردمی، این خانهها به معنای واقعی کلمه، به پاتوق فرهنگی جوانان تبدیل شوند.