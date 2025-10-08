به گزارش ایلنا از معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان، روح‌الله اسدی با اعلام آمارهای جدیدی از توسعه مراکز جوانان، بر تغییر رویکرد ماهیتی این فضاها تأکید کرد و هدف اصلی این مراکز را توانمندسازی و افزایش مشارکت نسل جوان دانست.

وی افزود: خانه‌های جوان با هدف ایجاد فرصتی برای افزایش مهارت‌های فردی و اجتماعی و تقویت مشارکت جوانان در تصمیم‌سازی‌های محلی ایجاد شده است. جوانان می‌توانند با بهره‌گیری از برنامه‌های آموزشی، فرهنگی و کارآفرینانه، مسیر رشد و توسعه شخصی خود را هموار کنند. این فضاها بستر مناسبی برای ایده‌پردازی نوآورانه در حوزه اجتماعی و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی هستند.

اسدی در ادامه با انتقاد از برخی کاربری‌های نامناسب، بر تعریف جدید این مراکز، تأکید کرد: صراحتاً اعلام می‌کنیم که خانه جوان دیگر ساختمان اداری نیست و قرار نیست به دفتر هیات‌های ورزشی تبدیل شود. متأسفانه در مقاطعی شاهد بودیم که برخی از این فضاها به محلی برای فعالیت‌های غیرمرتبط با مأموریت‌های جوانان و حتی دفاتر هیات‌های ورزشی تبدیل شده بودند.

مدیرکل هماهنگی و نظارت بر امور جوانان معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان با بیان اینکه خانه جوان، خانه تحقق رؤیاهای نسل فرداست، افزود: مأموریت اصلی ما حفظ و ارتقای هویت دینی، ملی و انقلابی جوانان، و فراهم کردن بستر مشارکت، آموزش و توانمندسازی است.

اسدی از یک تحول نظارتی و توسعه‌ای مهم خبر داد و گفت: برای ساماندهی این وضعیت و توسعه پایدار، دستورالعمل نظارت و واگذاری خانه‌های جوان در حال تصویب است و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. با تصویب و ابلاغ این دستورالعمل، راه برای ورود بخش خصوصی هموار می‌شود تا با جلب مشارکت‌های مردمی، این خانه‌ها به معنای واقعی کلمه، به پاتوق فرهنگی جوانان تبدیل شوند.

انتهای پیام/