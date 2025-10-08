به گزارش خبرنگار ایلنا، در سی و دومین اجلاس شورای مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با حضور روسای واحدهای دانشگاه آزاد در روز چهارشنبه شانزدهم مهر ماه، بیژن رنجبر، رئیس جدید این دانشگاه با اشاره به شهادت دکتر طهرانچی گفت: بعد از شهادت ایشان، کارهای دانشگاه به طور موقت به من واگذار شد و با جلساتی که با آقای ولایتی داشتیم، ایشان از نزدیک مسائل دانشگاه را پیگیری می‌کردند.

وی افزود: امیدواریم بتوانیم دغدغه‌های رهبر انقلاب را در زمینه علم و فناوری رفع کنیم چرا که هیچ‌کس به اندازه ایشان در این کشور دغدغه علم ندارند.

رنجبر ادامه داد: من می‌خواهم در ادامه‌ی راه دکتر طهرانچی، سند پنج ساله‌ی تحول دانشگاه را دنبال کنم. در این مسیر برکات زیادی نصیب دانشگاه شد و ما می‌خواهیم آن را تکمیل کنیم.

وی با اشاره به این مسیر تحولی، تاکید کرد: مرجعیت و خیزش علمی ما مسئله‌ی مهمی است که در سند جامع علمی کشور آمده است. ایران از قبل از اسلام مرجعیت علمی بزرگی در حوزه‌های مختلف بود که تا بعد از اسلام هم ادامه یافت.

رییس دانشگاه تهران با اشاره به سیر تغییرات نظام آموزش و تعلیم و تربیت و تحولات علمی در تاریخ ایران و انتقاد از دوران قاجار و پهلوی به دلیل تضعیف مرجعیت علمی کشور در مسیر تقلید از غرب گفت: بعد از انقلاب، تاکید بر مرجعیت علمی، برای اولین بار توسط رهبری مطرح شد.

وی افزود: ما در خیلی از شاخه‌های علمی مرجعیت داریم ولی نه در همه‌ی زمینه‌ها. خیلی از اساتید و پژوهشگران بیشتر بر تعداد بالای مقاله تمرکز دارند در حالی که باید بیشتر به نظریه‌پردازی روی آوریم.

رنجبر با اشاره به مدل راهبردی تحول دانشگاه عنوان کرد: در ادامه‌ی تحولات دانشگاه باید نهادهای رهبری در دانشگاه‌ها تقویت و به برنامه‌های فرهنگی ارائه شده توسط آن‌ها توجه بیشتری شود.

وی اضافه کرد: باید به تولید نظریه فکر برسیم تا مرجعیت علمی را به دست آوریم. ما بر خلاف دشمنانمان، از علم برای کشتار زنان و کودکان استفاده نمی‌کنیم. آن‌ها از علم برای کشتن دانشمندان ما استفاده کردند.

رنجبر گفت: برای رسیدن به مرجعیت علمی باید در فرهنگ سازمانی تحول ایجاد شود که در دوره‌ی دکتر طهرانچی این اتفاق افتاده است.

وی یاد آور شد: کشور به خیزش علمی نیاز دارد که این وظیفه‌ی نخبگان ما است بنابراین نظام آموزش عالی به تمرکز و نخبه‌محوری، مسئله‌محور ی نیاز دارد. برای این کار به بودجه‌ی حمایتی بدون روال‌های دست و پا گیر نیاز داریم.

رئیس دانشگاه آزاد اظهار کرد: در ادامه‌ی این مسیر باید به اصلاح ساختارهای آموزشی، پژوهشی و محتوایی بپردازیم. باید برنامه‌ی درسی به‌روزرسانی شود و از مدل‌های حکمرانی جدید علمی استفاده کنیم.

خبر در حال تکمیل می باشد...