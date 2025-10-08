دانشگاه صنعتی شریف، برترین مرکز آزمایشگاهی کشور شد

به گزارش ایلنا به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، در یازدهمین دوره ارزیابی سالانه شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی کشور، دانشگاه صنعتی شریف موفق شد با کسب ۸۱۰ امتیاز از ۱۰۰۰، رتبه نخست در میان ۸۰۱ آزمایشگاه عضو شبکه آزمایشگاهی کشور در سال ۱۴۰۳را به خود اختصاص دهد. این موفقیت برای نخستین‌بار در سطح کل کشور و در رقابتی تنگاتنگ با برترین مراکز دولتی و خصوصی حاصل شده است.

مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف با پشتوانه‌ای از تجربه، نوآوری، ساختار منسجم و نگاه ملی به خدمات آزمایشگاهی مبتنی بر زیرساخت هم‌افزا، توانست جایگاه نخست را از آن خود کند.

این رتبه‌بندی براساس سه محور اصلی شامل مشتری‌مداری، کارکرد فنی و همکاری شبکه‌ای صورت گرفت و آزمایشگاه شریف در مجموع این شاخص‌ها بالاتر از دیگر رقبا قرار گرفت.

مجتبی تقی‌پور مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف، با اشاره به اهمیت این موفقیت گفت: برای نخستین‌بار در ۱۱ دوره ارزیابی شبکه، یک مرکز دانشگاهی از میان کل مراکز آزمایشگاهی عضو شبکه آزمایشگاهی کشور شامل مراکز صنعتی و خصوصی رتبه نخست را کسب کرده است.

وی با تاکید به بر اینکه مرکز خدمات آزمایشگاهی شریف یک الگوی ملی در ارائه خدمات مبتنی بر فرهنگ به‌اشتراک‌گذاری زیرساخت آزمایشگاهی با استقرار و رعایت الزامات استانداردهای ملی و بین‌المللی است گفت: دانشگاه صنعتی شریف از سال ۱۳۹۲ با رویکردی نوین، ایده به‌اشتراک‌گذاری زیرساخت آزمایشگاهی را پایه‌گذاری کرد. امروز، مرکز خدمات آزمایشگاهی این دانشگاه با ۱۵ آزمایشگاه مقیم و نزدیک به ۱۰۰ آزمایشگاه همکار در دانشکده‌های مختلف، یکی از گسترده‌ترین و متنوع‌ترین بسترهای موجود در شبکه‌های آزمایشگاهی کشور را ارائه می‌کند.

تقی‌پور گفت: مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه صنعتی شریف امروز نه‌تنها مرجع بسیاری از پژوهش‌های دانشگاهی و فناورانه در دانشگاه شریف است، بلکه خدمات خود را به صنایع، دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و مراکز علمی در کل کشور ارائه می‌دهد. از استان سیستان و بلوچستان تا کردستان و حتی برخی کشورهای همسایه، پژوهشگران متعددی از زیرساخت شریف بهره‌مند می‌شوند.

زیرساخت نرم‌افزاری و سخت‌افزاری توسعه‌یافته، امکان ارائه خدمات به کاربران از سراسر کشور، بدون نیاز به حضور فیزیکی در محل آزمایشگاه را فراهم کرده است؛ به گونه‌ای که کاربران حتی از نقاط دور می‌توانند سفارش آزمایش ثبت کرده، نمونه‌ها را ارسال و نتایج را دریافت کنند.

وی با انتقاد از سیاست‌های توزیع اعتبارات آزمایشگاهی در کشور گفت: با توجه به وجود زیرساخت فنی، تجربه و فرهنگ به‌اشتراک‌گذاری زیرساخت آزمایشگاهی در شریف، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری‌ها به‌جای پراکندگی، در مراکزی صورت گیرد که در طول سالیان اثبات کرده‌اند خدمات با کیفیت منطبق بر استانداردهای روز دنیا را بدون نگاه بخشی، به کلیه پژوهشگران کشور ارائه می‌دهند.

مدیر مرکز خدمات آزمایشگاهی دانشگاه این جایگاه را نتیجه بیش از یک دهه تلاش دلسوزانه کارشناسان و مدیران در سطوح مختلف دانشگاه دانست و اظهار امیدواری کرد با جذب اعتبار مالی بتوانیم در آینده نزدیک شاهد توسعه خدمات آزمایشگاهی در سطح یک آزمایشگاه منحصر به فرد در منطقه باشیم.

