مقام مسئول در سازمان غذا و دارو:
عطاریها حق ورود به درمان و فروش داروهای ترکیبی را ندارند
مدیرکل فرآوردههای طبیعی، سنتی و مکمل سازمان غذا و دارو با تأکید بر لزوم پایبندی به ضوابط، گفت: عطاریها تنها مجاز به فروش گیاهان دارویی ساده هستند و هرگونه فروش داروهای ترکیبی یا فرآوردههای آماده در این مراکز ممنوع است.
به گزارش ایلنا، شهرام شعیبی تصریح کرد: طبق ضوابط، عرضه هر نوع فرآوردهای که شکل دارویی دارد، در عطاریها غیرقانونی است و مردم باید این اقلام را تنها از داروخانههای مورد تأیید سازمان غذا و دارو تهیه کنند.
وی افزود: وظیفه اصلی عطاریها، فروش گیاهان دارویی بهصورت مفرد مانند ریشه، برگ، دانه یا گل گیاهان و مواد اولیه گیاهی استاندارد است.
او با اشاره به فعالیت برخی عطاریها خارج از چارچوب قانون گفت: متأسفانه برخی واحدها به جای عرضه گیاهان دارویی، اقدام به ترکیب، تجویز یا تبلیغ داروهای مختلف میکنند که این موضوع نهتنها خلاف مقررات است، بلکه میتواند سلامت مردم را به خطر بیندازد.
بنابر اعلام سازمان غذا و دارو، شعیبی تأکید کرد: عطاریها مجاز به ورود به حوزه درمان نیستند و حق فروش داروهای گیاهی ترکیبی، شیمیایی یا آماده را ندارند. رعایت دقیق قوانین در این حوزه برای پیشگیری از سوءاستفاده، حفظ سلامت جامعه و صیانت از اعتماد مردم ضروری است.