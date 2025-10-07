دیدار معاون وزیر کشور با نماینده دبیرکل سازمان ملل در کاهش خطرپذیری بلایا

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، سید محمد بطحایی، در دیدار با کمال کیشور که در حاشیه هفتاد و ششمین اجلاس کمیته اجرایی کمیساریای عالی ملل متحد در امور پناهندگان در ژنو برگزار شد، با اشاره به شناخت خوب کیشور از ایران و حضور پیشین او در کشور، ضمن دعوت از وی برای حضور مجدد در تهران، گفت: با توجه به موقعیت جغرافیایی و بودن در معرض بلایای طبیعی، ایران نیازمند بهره‌گیری از تجارب کشورهای دیگر، به‌ویژه همسایگان و همچنین حمایت‌های بین‌المللی در حوزه کاهش خطر بلایاست.

معاون وزیر کشور با ابراز تأسف از نبود دفتر رسمی کاهش خطر بلایای سازمان ملل در تهران، این موضوع را یکی از موانع دریافت کمک‌های مؤثر بیان کرد و افزود: نبود این دفتر باعث شده تا از مراجع موازی برای همکاری استفاده کنیم و این امر از تاثیر همکاری‌ها کاسته است.

وی همچنین خواستار حمایت سازمان ملل در حوزه آموزش نیروی انسانی و تأمین تجهیزات مورد نیاز مدیریت بحران شد.

بطحایی خاطرنشان کرد: دوره‌های آموزشی پیشین در این زمینه به نتیجه مطلوب نرسیده‌ است.

رئیس سازمان امور اجتماعی، افزایش همکاری با اهداکنندگان کمک‌های بین‌المللی برای تأمین تجهیزات و تقویت سازمان‌های مردم‌نهاد در حوزه مدیریت بحران را نیز خواستار شد.

معاون وزیر کشور همچنین گفت: با توجه به تجارب ارزشمند جمهوری اسلامی ایران، آماده تبادل این تجارب‌ با سایر کشورها هستیم.

در ابتدای این نشست، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در کاهش خطرپذیری بلایا، ضمن تشکر از حضور هیئت ایرانی در اجلاس ژنو، از تجارب خود در ایران از جمله فعالیت در بازسازی مناطق زلزله‌زده قزوین، لرستان و بم سخن گفت و اظهار داشت: خوشحالم که می‌توانم از تجارب ارزشمند ایران در مدیریت بحران بهره‌مند شوم.

کمال کیشور، به توانمندی‌های هلال احمر ایران و مرکز زلزله‌نگاری کشور هم اشاره کرد و افزود: ایران از تخصص قابل‌توجهی در مدیریت بلایای طبیعی، به‌ویژه پس از زلزله‌هایی مانند منجیل و بم، برخوردار شده است.

کیشور همچنین با اشاره به میزبانی ایران از مرکز اپدیم (APDIM) گفت: ما آماده‌ایم تا از طریق این مرکز، حمایت‌ها و کمک‌های لازم را به ایران ارائه دهیم.