به گزارش ایلنا، علی مرعشی درباره ثبت‌نام کادر درمان برای حج تمتع سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اینکه در آستانه پیش‌ ثبت‌نام زائران حج تمتع سال ۱۴۰۵ قرار داریم، مرکز پزشکی حج و زیارات نیز پیش‌ ثبت‌نام پزشکان و کادر درمان برای مراسم حج سال آینده را آغاز کرده است.

وی ظهار کرد: پزشکانی که تمایل به خدمت در حج تمتع سال آینده را دارند با مراجعه به سامانه پزشکی حج و زیارت می‌توانند نسبت به فرآیند ثبت‌نام و بارگذاری مدارک اقدام کنند. پس از انجام مراحل قانونی، تیم درمان و بهداشت حج سال آینده انتخاب می‌شود.

