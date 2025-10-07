خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز پیش ثبت‌نام پزشکان برای حج تمتع ۱۴۰۵

آغاز پیش ثبت‌نام پزشکان برای حج تمتع ۱۴۰۵
کد خبر : 1697037
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال‌احمر از آغاز پیش ثبت‌نام پزشکان و کادر درمان حج سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش ایلنا، علی مرعشی درباره ثبت‌نام کادر درمان برای حج تمتع سال ۱۴۰۵ گفت: با توجه به اینکه در آستانه پیش‌ ثبت‌نام زائران حج تمتع سال ۱۴۰۵ قرار داریم، مرکز پزشکی حج و زیارات نیز پیش‌ ثبت‌نام پزشکان و کادر درمان برای مراسم حج سال آینده را آغاز کرده است.

وی ظهار کرد: پزشکانی که تمایل به خدمت در حج تمتع سال آینده را دارند با مراجعه به سامانه پزشکی حج و زیارت می‌توانند نسبت به فرآیند ثبت‌نام  و بارگذاری مدارک اقدام کنند. پس از انجام مراحل قانونی، تیم درمان و بهداشت حج سال آینده انتخاب می‌شود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ