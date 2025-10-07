به گزارش ایلنا، مصطفی زیبایی‌نژاد مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با اشاره به برگزاری «هفته تهران دوست‌داشتنی» گفت: این رویداد فرهنگی از ۱۴ تا ۲۳ مهرماه با هدف تبیین و نمایش هویت اصیل شهر تهران و معرفی مفاخر، پهلوانان، فرهیختگان و اماکن تاریخی پایتخت برگزار می‌شود.

وی با اشاره به گستردگی این برنامه‌ها در سطح شهر اظهار کرد: امسال ویژه‌برنامه‌های هفته تهران در ۴۴ نقطه از مناطق ۲۲گانه پایتخت برگزار خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که هر منطقه با برپایی استیج‌های ثابت یا سیار در نقاط پرتردد، میزبان اجرای گروه‌های موسیقی اقوام، سرودهای میدانی، تئاتر خیابانی، استندآپ کمدی، پخش کلیپ‌های هویتی و برنامه‌های شاد و متنوع برای خانواده‌ها خواهد بود.

مدیرکل فرهنگی شهرداری تهران با بیان اینکه هفته فرهنگی تهران با شعار «تهران دوست‌داشتنی» برگزار می‌شود، خاطرنشان کرد: اجرای «سرود تهران»، موسیقی اقوام، نمایش‌های عروسکی، مسابقات نوجوانان، نورافشانی و برپایی ایستگاه‌های پذیرایی از جمله بخش‌های اصلی این برنامه‌هاست که هر روز از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۸:۳۰ در میادین و بوستان‌های منتخب پایتخت اجرا می‌شود.

وی افزود: در کنار این برنامه‌ها، بخش‌های مختلف شهرداری تهران نیز برای گرامیداشت هفته تهران دوست داشتنی، مجموعه‌ای گسترده از برنامه‌های فرهنگی، هنری و اجتماعی را در نقاط مختلف شهر تدارک دیده‌اند تا این رویداد به جشنواره‌ای شهری و فراگیر برای همه شهروندان تهرانی تبدیل شود.

زیبایی‌نژاد ادامه داد: تلاش ما این بوده که همه شهروندان در هر نقطه‌ای از تهران بتوانند در این هفته، جلوه‌ای از فرهنگ، هنر و نشاط شهری را تجربه کنند. اجرای برنامه‌ها در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران برنامه‌ریزی شده و از میدان تجریش و ونک تا میدان راه‌آهن و بوستان ولایت را در بر می‌گیرد.

او تأکید کرد: هفته فرهنگی تهران فرصتی برای تقویت همدلی و همبستگی اجتماعی، ارتقای نشاط جمعی و نمایش چهره واقعی فرهنگ ایرانی ـ اسلامی است و تمام برنامه‌ها بر پایه ارزش‌های دینی، ملی و انقلابی طراحی شده‌اند.

براساس گزارش سایت شهر، زیبایی‌نژاد در پایان خاطرنشان کرد: برای اجرای این برنامه‌ها، گروه‌های هنری و موسیقی اقوام، گروه‌های سرود، عوامل اجرایی و هنرمندان به‌صورت منسجم و هماهنگ در مناطق حضور خواهند داشت تا فضای شهر در این ایام، حال و هوایی فرهنگی، پرشور و مردمی به خود بگیرد.

انتهای پیام/