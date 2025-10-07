خبرگزاری کار ایران
افزایش دما هوای تهران طی دو روز آینده

کد خبر : 1697000
اداره کل هواشناسی استان تهران از افزایش نسبی دما طی دو روز آینده و کاهش کیفیت هوا خبر داد.

به گزارش ایلنا، بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی، طی پنج روز آینده وضعیت جوی استان تهران، آسمان صاف تا کمی ابری در ساعات بعدازظهر همراه با افزایش نسبی وزش باد پیش‌بینی می‌شود همچنین طی این مدت با توجه به پایداری نسبی جو و عدم وزش باد قابل ملاحظه، در بعضی ساعات در برخی مناطق به‌ویژه نواحی پر تردد شهری وقوع پدیده غبار محلی و افزایش نسبی غلظت آلاینده‌های هوا و کاهش کیفیت هوا پیش‌بینی می‌شود.

همچنین طی دو روز آینده همچنان روند افزایش نسبی دما مورد انتظار است.

براساس اعلام اداره کل هواشناسی استان تهران، آسمان تهران فردا (۱۶ مهرماه) صاف گاهی وزش باد ملایم در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۲۹ درجه سانتیگراد و طی ‌روز پنجشنبه (۱۷ مهرماه) صاف و غبار صبحگاهی از بعد از ظهر افزایش باد با حداقل دمای ۱۹ و حداکثر دمای ۳۰ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

