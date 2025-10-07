خبرگزاری کار ایران
هشدار فرمانده فراجا درباره تبدیل شدن روش‌های مدرن به سنتی جدید
فرمانده کل انتظامی کشور تاکید کرد: حرکت به سمت هوشمندسازی در پلیس، موجب کاهش زمان ارائه خدمات و افزایش احساس امنیت در جامعه می‌شود.

به گزارش ایلنا، سردار احمدرضا رادان، فرمانده کل انتظامی کشور اظهار داشت: هر زمان که پلیس قله‌های هوشمندی را فتح می‌کند، به درک بهتری از مسائل جامعه دست می‌یابد.

وی پلیس تراز انقلاب را پلیسی دانست که در معماری سازمانی آن، حرکت به سمت هوشمندسازی تعریف شده باشد و افزود: هوشمندسازی باعث می‌شود زمان ارائه خدمات به مردم کاهش یابد و این خدمت با روح و روان فردی درآمیزد و در نهایت، احساس امنیت در جامعه را افزایش دهد.

فرمانده کل انتظامی کشور اجازه ندادن به تثبیت سیستم‌های سنتی را یکی از ضرورت‌ها عنوان کرد و گفت: باید مراقب بود که سیستم به روش سنتی عادت نکند و روی هوشمندسازی جد و جهد بسیار کرد.

سردار رادان با اشاره به طرح‌های نوآورانه، خاطرنشان کرد: این طرح‌ها باید به ایجاد بانک اطلاعاتی یکپارچه و متمرکز بیانجامد تا از پراکندگی اطلاعات جلوگیری شود.

وی گفت: در گذشته ممکن بود مجرمان تحت تعقیب، به راحتی از دستگاه‌های مختلف خدمات دریافت کنند، زیرا اطلاعات پراکنده بود. اما با ایجاد بانک اطلاعاتی متمرکز، این اتفاق نمی‌افتد.

سردار رادان با هشدار درباره تبدیل شدن روش‌های مدرن به سنتی جدید، گفت: باید مراقب بود که روش‌های مدرن، به مرور زمان به سنتی رها شده تبدیل نشوند و همواره نو به نو شوند.

فرمانده کل انتظامی کشور در پایان از تمام دست‌اندرکاران این طرح‌ها تشکر و ابراز امیدواری کرد که این حرکت با سرعت لازم ادامه یابد و تا پایان سال به نتیجه مطلوب برسد.

این مراسم با حضور مسئولان و دست‌اندرکاران حوزه فناوری اطلاعات فراجا و با محوریت این معاونت برگزار شد.

