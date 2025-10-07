برخی زنانی که از زنجیره حمایت خارج شدند، به زندان راه‌ پیدا کردند!

به گزارش ایلنا، مریم اردبیلی در سیصد و شصتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جریان ارائه گزارش «جامعه پذیری زنان زندانی رأی باز» با بیان اینکه زنانی در شهر به دلیل مشکلات خانواده و دیگر چالش های پیرامون به سالها زندان و یا حبس ابد محکوم شدند، اظهار کرد: داستان مواجهه مدیریت شهری با زندانیان رأی باز تنها یک مدل حمایتی، معیشتی و رفع مسائل خرد و کلان یک خانواده نبوده و داستان ایجاد بستر تحول بوده است.

وی با بیان اینکه برای استمرار این روند نیاز به حمایت بیشتر داریم، یادآور شد: مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران باید همه اقشار و رده های سنی و مراکز صنفی بانوان را مورد حمایت قرار دهد و زنان زندانی رأی باز یکی از این اقشار هستند.

اردبیلی با تأکید بر اینکه تلاش بر این بود که امکان تجربه امرار معاش سالم برای این زنان فراهم شود، گفت: بیش از هزار و ۸۰۰ زن زندانی در تهران داریم. تاکنون ۴۶۱ نفر تحت حمایت ما هستند و در سه سال تجربه همکاری با قوه قضاییه یک سوم زندان را خالی کردیم.

وی افزود: در حال حاضر ۱۲۰ مرکز کوثر، بازارچه و مرکز کارآفرینی در شهر داریم و از ۴۰ هزار زن سرپرست خانوار و فرزندان آنها حمایت می کنیم و خدمات ۳۶۰ درجه به این خانواده ها در قالب های مختلف ارائه می شود.

اردبیلی با بیان اینکه قوه قضاییه در سال ۱۴۰۱ به ما گفت که یک سوله برای آنها در نظر بگیریم و کاری ساده برای آنها پیش بینی شود اما تکریم این بانوان در این روش انجام نمی شد، تصریح کرد: در طول این چند سال فرایندی پیش بینی و به بلوغ رسید. بانویی که به ما معرفی می شود مورد مشاوره قرار می گیرد و بر اساس مزیت های شخصیتی و توانمندی ها و مخاطراتی که آن فرد دارد، داستانی ویژه تعریف می شود و به نوعی تعریف سناریوی فردی برای هر نفر در این مسیر مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: برخی از این زنان در مسیر کار پیشرفت کردند و کسی متوجه نمی شد که زنانی که در مراکز کارآفرینی فعالیت می کنند، زندانی هستند و مثل همه کار می کردند و حقوق می گرفتند.

مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه در طول این مدت تمام بانوان از فرایند مشاوره استفاده می کنند، یادآور شد: زنان زندانی پرخطر به زندگی واقعی بازگشتند و توانستند با افتخار سر خود را بالا بگیرند؛ چراکه شغل دارند.

وی افزود: از ۴۶۱ نفر تنها ۳۶ نفر عدم پذیرش در کارگاه ها داشتیم که علت آن مصرف سوء مواد مخدر بود و امکان پذیرش و فعالیت آنها در کارگاه ها نبود اما مابقی زنان انگیزه مادری و تحول مثبت داشتند.

اردبیلی با بیان اینکه شورای شهر سابق نسبت به زیرساخت های زنان سرپرست خانوار کم لطفی داشت، گفت: در ابتدای دوره ۶۲ مرکز کوثر داشتیم که نیمی از آن تعطیل بود اما امروز ۱۲۰ مرکز داریم. برخی زنان که مورد حمایت بودند از زنجیره حمایت خارج شدند و در زندان آنها را پیدا کردیم؛ چراکه از کار بیکار شده و به جرم روی آورده بودند.

وی ادامه داد: در بیش از ۶۵ مرکز کوثر، زنان زندانی رأی باز مشغول به کار هستند. ما ثابت کردیم که این انگاره که زنان زندانی بدنامی به دنبال می آورند و به زندگی سالم برنمی گردند، اشتباه است.

مشاور شهردار تهران و رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران با بیان اینکه اگر حمایت شخص شهردار تهران و اعضای شورا وجود نداشت نمی توانستیم از عهده این کار برآییم، یادآور شد: در حال حاضر ۸۰۰ نفر در زندان تهران حضور دارند و به نوعی یک سوم ظرفیت زندان زنان خالی شده است.

اردبیلی همچنین تصریح کرد: این زنان دارای پابند الکترونیکی نیستند و کاملاً آزاد هستند و در مواردی حسن رفتار آنها را اعلام می کنیم و برای آنها حکم عفو می گیریم. برخی از این زنان رأی باز نگران هستند که با پایان دوره ششم مدیریت شهری، ناچار شوند به زندان بازگردند که در همین راستا ما لایحه ای را آماده کرده ایم که برای بازتوانی و بازگشت آنها به خانواده اقدامات مشخصی صورت بگیرد.

به گزارش شهر، رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران در واکنش به سخنان اعضای شورا گفت: این اقدام یکی از برندهای کاری بلوغ یافته در دوره ششم مدیریت شهری است. لایحه ما آماده شده و ظرف چند روز آینده در شورا ارائه خواهد شد.

وی افزود: تقاضای ما این است که فرصتی برای ارائه گزارشات کامل از اقدامات مرکز زنان ایجاد شود.

اردبیلی با بیان اینکه مطالعات متعددی در مورد این مدل از اقدامات صورت گرفته است، یادآور شد: تمام زنان غربالگری سلامت در مراکز شهر سالم را انجام داده اند و خدمات عقب ماندگی تحصیلی برای فرزندان این بانوان پیگیری و ارائه شده است.

وی ادامه داد: حقوقی که به زنان پرداخت می شود، از سوی کارآفرینان است و شهرداری یک ریال هم پرداخت نمی کند. شهرداری تنها زیرساخت فراهم کرده و کارآفرینان حقوق افراد را پرداخت می کنند و مدل کار، خودبسنده است.

رئیس مرکز زنان و خانواده شهرداری تهران گفت: شهردار تهران دستور داده که تمام کارآفرینانی که از زنان زندانی رأی باز حمایت کرده اند، مشمول ۵۰ درصد تخفیف در اجاره بها شوند.

