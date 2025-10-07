به گزارش ایلنا، احمد محمودزاده، معاون وزیر آموزش و پرورش با اشاره به اینکه آموزش و پرورش به دلیل عنایات ویژه ریاست محترم جمهور شرایط خاص و خوبی را طی می‌کند، گفت: از این فرصت استثنایی باید نهایت استفاده را ببریم و توجه کنیم هیچ تفاوتی در مدارس غیر دولتی و دولتی نیست چرا که همه برای آینده نظام مقدس جمهوری اسلامی نیرو تربیت می‌کنیم.

وی با تاکید بر اینکه برای ارتقای تعلیم و تربیت باید کلید واژه هایی که از زبان و نگاه ریاست محترم جمهوری اسلامی جاری می‌شود، تبیین گردد،اظهار کرد: اجرایی سازی برنامه های سند تحول بنیادین آموزش و پرورش باید مورد توجه جدی قرار گیرد و باید دقت کنیم که از ۱۴۷ پروژه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش ، ۲۸ پروژه‌ مربوط به حوزه سازمانی مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی است.

محمود زاده با اشاره به اینکه ۴۳ شاخص برای تربیت دانش آموز در تراز انقلاب اسلامی در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مشخص شده، تصریح کرد: دانش آموز با برجستگی های اعتقادی، اخلاقی ؛ علمی ، سلامتی و تربیتی از جمله مواردی است که در سند به آن اشاره شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش، ورود دانش آموزان به میدان های ناشناخته علمی را از مطالبات جدی مقام معظم رهبری مدظله العالی دانست و افزود: حدود پنج و نیم میلیون دانش آموز در حوزه های مختلف مدارس و مراکز غیر دولتی ، مدارس هیئت امنایی، مدارس مناطق آزاد تجاری و ... تحت نظارت و مسئولیت این سازمان هستند که باید این حجم گسترده مورد مراقبت و تعلیم و تربیت درچارچوب سیاست های نظام تعلیم و تربیت کشور قرار گیرند و در مسیر منویات مقام معظم رهبری مدظله العالی برای آنها برنامه ریزی کنیم.

رییس سازمان مدارس و مراکز غیر دولتی و توسعه مشارکت های مردمی وزارت آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه واگذاری آموزش و پرورش به غیر ممنوع است، گفت : مدارس غیر دولتی فقط وظیفه اجرا را بر عهده دارند و تمامی سیاست های دستگاه آموزش و پرورش کشور حاکمیتی است و همگی موسسین مدارس غیر دولتی موظف به اجرای قانون و برنامه های تابع نظام تعلیم و تربیت کشور می باشند.

محمود زاده با تاکید بر ضرورت بهره گیری از فناوری های نوین در مدارس غیر دولتی یادآور شد: آموزش هوش مصنوعی برای دانش آموزان و کاربرد هوش مصنوعی برای معلمان از جمله برنامه هایی است که پیرامون آن در حال برنامه ریزی هستیم و روند اجرایی آن در حال آغاز است.

وی ،توسعه تشکل های دانش آموزی در مدارس غیردولتی را ضروری دانست و تاکید کرد: مدارس ما باید هویت مدرسه ای و ایرانی اسلامی داشته باشند و نباید فراموش کنیم نظام مدیریتی ما از درون همین تشکل های دانش آموزی آغاز و شکل گیری شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش، تصریح کرد: کمیته رصد، پایش و مداخله در سازمان تشکیل و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در مدارس را به دقت مورد رصد قرار می دهیم تا در صورت نیاز بتوانیم با تمهیدات مناسب کاستی ها و نواقص را مرتفع نماییم.

