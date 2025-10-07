اطلاعیه سازمان حج و زیارت درخصوص پیش ثبتنام دارندگان قبوض حج تمتع
پیش ثبت نام حج تمتع ۱۴۰۵ از ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز خواهد شد که سازمان حج و زیارت در اطلاعیهای به جزییات روند این مرحله از نامنویسی پرداخته است.
به گزارش ایلنا، متن کامل اطلاعیه برای مرحله نخست نامنویسی به شرح ذیل است؛
با استعانت از خداوند متعال، بر اساس برنامهریزیهای انجام شده توسط سازمان حج و زیارت، مقرر است پیش ثبتنام از دارندگان قبوض حج تمتع (با شرایط ذیل)، همزمان از ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ در سراسر کشور آغاز گردد که تا زمان تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان ادامه خواهد داشت.
الف- زمانبندی پیش ثبتنام بر اساس تاریخ ودیعه گذاری:
+تمامی دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ ۱۳۸۶/۰۶/۳۱ از ساعت ۱۰صبح یکشنبه۱۴۰۴/۰۷/۲۰
+دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ۱۳۸۶/۰۸/۳۰ از ساعت ۱۰صبح چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۳
+دارندگان قبوض ودیعهگذاری حج تمتع تا تاریخ۱۳۸۶/۰۹/۳۰ از ساعت ۱۰صبح شنبه ۱۴۰۴/۰۷/۲۶
مهم: این افراد لازم است قبل از نامنویسی با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بهروزرسانی اطلاعات خویش اقدام نمایند.
توجه: درصورت عدم مراجعه هر یک از اولویت های اعلام شده، تا تکمیل ظرفیت اختصاص یافته به هر استان، برای ظرفیتهای باقیمانده، از دارندگان اولویتهای بعدی دعوت بعمل خواهد آمد.
ب- نحوه انجام پیش ثبتنام:
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ واجدین شرایط تشرف به حج تمتع 1405 که در «بند الف» این اطلاعیه ذکر شده، ضروری است ابتدا با مراجعه به سامانه حج من به نشانی my.haj.ir نسبت به تکمیل و بروزرسانی اطلاعات فردی و حساب بانکی خود اقدام نموده؛ سپس با مراجعه به بخش "حج تمتع" و انتخاب گزینه "پیش ثبتنام"، ضمن مطالعه ضوابط پزشکی حج و تأیید مندرجات، در انتها با واریز مبلغ تعیین شده، نسبت به انجام پیش ثبتنام اقدام نمایند.
ج- مبلغ واریزی(علی الحساب):
در این مرحله کلیه واجدین شرایط تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵، میبایست مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل دویست میلیون تومان (با احتساب مبلغ قبض ثبت نام اولیه و سود متعلقه به آن) را از طریق درگاه اینترنتی سازمان حج و زیارت به عنوان علیالحساب پرداخت نمایند.
بدیهی است باقیمانده هزینه سفر (بر مبنای هزینههای ارزی و ریالی) متعاقباً هنگام ثبتنام قطعی افراد در کاروانها محاسبه و دریافت خواهد شد.
نکته: با توجه به اینکه تعداد اندکی از متقاضیان اعزام به حج تمتع 1399 که در کاروانهای مربوط به آن سال نام نویسی کرده و علی رغم واریز وجوه مربوطه موفق به تشرف نشده و تاکنون انصراف ندادهاند؛ برای آخرین بار از ایشان بمنظور تشرف به حج دعوت بعمل میآید. این دسته از متقاضیان نیازی به انجام پیش ثبتنام نداشته و همزمان با اعلام تاریخ ثبتنام قطعی، بصورت مستقیم امکان نامنویسی در کاروانها را خواهند داشت.
د- نکات قابل توجه:
قطعی شدن پیش ثبتنام منوط به پرداخت مبلغ تعیین شده در بند "ج" این اطلاعیه میباشد.
پس از اعلام تاریخ ثبت نام قطعی و انتشار لیست کاروانها، افرادی امکان ثبتنام قطعی در گروههای اعزامی به حج سال 1405 را خواهند داشت که اقدام به پیش ثبتنام نموده باشند (به استثناء ثبت نامی های حج سال 1399).
اولویت انتخاب کاروان و ثبت نام قطعی با افرادی است که در 10 روز اول، مبادرت به انجام پیش ثبتنام نمایند؛ ضروری است متقاضیانی که قصد تشرف با یکدیگر را دارند (اعم از زن و شوهر، بستگان و دوستان)، این مهم را از هم اکنون مدنظر قرار داده و طوری برنامهریزی نمایند که همزمان در پیش ثبتنام شرکت نموده و وجه اعلامی را واریز نمایند.
تمام وجوه مربوط به هر فرد میبایست از طریق کارت بانکی شخصی (منطبق با کد ملی) پرداخت شود.
ضروری است تمامی متقاضیان شماره شبای حساب بانکی خود را در سامانه ثبت نمایند؛ مسئولیت صحت شماره اعلام شده و همچنین عدم مسدودی آن بر عهده ثبتنام کننده میباشد.
انتخاب و ثبتنام در کاروانهایی امکان پذیر خواهد بود که با اطلاعات بهروزشده فرد متقاضی در سامانه my.haj.ir شامل: استان، شهرستان محل اعزام و سایر اطلاعات درج شده، مطابقت داشته باشد.
چنانچه متقاضی پس از اعلام سازمان حج و زیارت مبنی بر مراجعه برای انتخاب کاروان در مرحله ثبت نام قطعی، اقدام ننماید؛ منصرف از سفر شناخته شده و وجوه واریزی به حساب ایشان، مسترد میگردد.
با عنایت به برنامه پیش بینی شده، عملیات حج تمتع سال ۱۴۰۵، از اوایل ماه ذیالقعده (دهه اول اردیبهشت ماه ۱۴۰۵) آغاز و تا پایان ماه ذی الحجه و اوایل ماه محرم ۱۴۴۸(اواخر خرداد ماه ۱۴۰۵) ادامه خواهد داشت.
متقاضیان تشرف به حج تمتع سال ۱۴۰۵میبایست دارای گذرنامه با حداقل اعتبار تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ باشند.
زمان نامنویسی قطعی و انتشار لیست کاروانها از طریق پایگاه خبری سازمان حج و زیارت به
آدرس (www.haj.ir) و کانال رسمی در پیام رسان بله به نشانی
نشانی haj_ir_iran1405@ متعاقبا اعلام خواهد شد.