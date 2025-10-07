خبرگزاری کار ایران
حل چالش ناترازی آب و انرژی بدون رویکرد جنسیت‌محور ممکن نیست

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با تأکید بر نقش زنان و کودکان در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: هرچند زنان و کودکان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، اما بیشترین ظرفیت را برای کمک به حل این بحران نیز دارند. با تغییر نگرش، رفتار مصرفی و انتخاب‌های آگاهانه، زنان و خانواده‌ها می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند.

به گزارش ایلنا، زهرا بهروزآذر معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، از مرکز کنترل آب شرکت آب و فاضلاب استان تهران بازدید کرد. این بازدید در راستای اهمیت مشارکت زنان در مصرف بهینه منابع آبی و انرژی و کنترل ناترازی این منابع انجام شد. 

زهرا بهروزآذر در این بازدید، با روند رصد و پایش منابع آب در مرکز تله‌متری شرکت آب و فاضلاب استان تهران آشنا شد و در نشست تخصصی با مدیران زن وزارت نیرو، بر نقش کلیدی نگاه جنسیت‌محور در حل چالش‌های ملی، از جمله ناترازی آب و انرژی تأکید کرد. 

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در این نشست، با گرامیداشت یاد شهیده ندا رفیعی، از مدیران دلسوز وزارت نیرو در دوران دفاع مقدس، گفت: مسئله ناترازی انرژی بیش از یک سال است که در ادبیات مدیریتی کشور مطرح است و امروز همه مردم و مسئولان ضرورت حل آن را پذیرفته‌اند. این مسئله تنها با همکاری جمعی و همدلی اجتماعی قابل حل است. 

وی با اشاره به اهمیت سیاست‌گذاری اجتماعی فراگیر اظهار کرد: حل چالش ناترازی آب و انرژی نیازمند در نظر گرفتن همه گروه‌های اجتماعی است. نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمامی مناطق و اقشار کشور ارائه کرد و نقش همه گروه‌ها باید در سیاست‌گذاری‌ها لحاظ شود. 

بهروزآذر، تغییرات اقلیمی را یکی از چهار ابرچالش جهانی دانست و تصریح کرد: این تغییرات، که در دهه گذشته کمتر ملموس به نظر می‌رسید، اکنون آثار خود را در زندگی روزمره ما نشان داده است؛ افزایش میانگین دما در سال‌های اخیر، خشکسالی‌های متوالی و کاهش منابع آبی نمونه‌هایی از آن هستند. 

وی با تأکید بر نقش زنان و کودکان در کاهش اثرات تغییرات اقلیمی خاطرنشان کرد: هرچند زنان و کودکان بیشترین آسیب را از تغییرات اقلیمی می‌بینند، اما بیشترین ظرفیت را برای کمک به حل این بحران نیز دارند. با تغییر نگرش، رفتار مصرفی و انتخاب‌های آگاهانه، زنان و خانواده‌ها می‌توانند نقش مؤثری ایفا کنند. 

معاون رئیس‌جمهور بر لزوم سیاست‌گذاری جنسیت‌محور در مدیریت ناترازی آب و انرژی تأکید و ابراز کرد: نیازمند الگوی متفاوتی برای گفت‌وگو با زنان، کودکان و مردان خانواده هستیم. زنان می‌توانند فرهنگ مصرف را در خانواده تغییر دهند، اما مشارکت مردان که عموما مدیریت مالی خانواده را عهده‌دار هستند، برای خرید کالاهای کاهنده مصرف و صرفه‌جو و سرمایه‌گذاری در انرژی‌های تجدیدپذیر ضروری است. 

بهروزآذر ادامه داد: معاونت امور زنان و خانواده، واسطه‌ای خواهد بود تا ایده‌ها و مدل‌های تخصصی متخصصان در قالب روش‌های قابل اجرا به خانواده‌ها منتقل شود و این همکاری مستمر ادامه یابد. 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، معاون رئیس‌جمهور در پایان بر اهمیت در نظر گرفتن تفاوت‌های منطقه‌ای، معیشتی و فرهنگی در سیاست‌گذاری‌ها تأکید و بیان کرد: شرایط زنان در مناطق مختلف کشور متفاوت است و سیاست‌ها باید متناسب با این تفاوت‌ها طراحی شوند.

