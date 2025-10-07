سازمان هواشناسی اعلام کرد:
گرد و غبار در استانهای غربی کشور
سازمان هواشناسی اعلام کرد که در پنج روز آینده در ساعات بعد از ظهر و شب در جنوب استانهای سیستان و بلوچستان، کرمان و ارتفاعات هرمزگان رگبار و رعد و برق پراکنده پیش بینی میشود.
به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز (سه شنبه) بارش پراکنده و خفیف در برخی نقاط گیلان پیشبینی می شود.
در سایر نقاط کشور تا روز جمعه پدیده قابل توجهی نخواهیم داشت.
روز جمعه در شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی و شنبه علاوه بر این مناطق در استانهای ساحلی خزر در برخی ساعات بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گرد و خاک پیش بینی میشود.روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نوار شمالی کشور افزایش نسبی دما و جمعه ابتدا در شمال غرب و استانهای اردبیل و گیلان و شنبه در نوار شمالی کشور کاهش دما رخ خواهد داد.
همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه پدیده گرد و غبار در استانهای غربی کشور دور از انتظار نیست.
در دو روز آینده دریای عمان و روزهای جمعه و شنبه دریای خزر مواج است.
امروز آسمان تهران صاف گاهی همراه با وزش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۲۶ درجه خواهد رسید.