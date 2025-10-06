رئیس سازمان محیط زیست:
آییننامههای محیط زیستی برنامه هفتم نهایی شده است
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، از پیگیری ۷ حکم اختصاصی برنامه هفتم در حوزه محیط زیست خبر داد و اعلام کرد که بیشتر آییننامههای تکلیفی مربوط به ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی، مدیریت پسماند، گرد و غبار، تغییرات اقلیمی و ارزیابی اثرات محیط زیستی نهایی شده و سه آییننامه نیز به تصویب دولت رسیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در گفتگویی با اشاره به جلسه با اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست مجلس گفت: هدف از این جلسه بررسی عملکرد سازمان در اجرای احکام برنامه هفتم در یک سال گذشته بود. در این نشست، گزارش شورای راهبری برنامه و نماینده سازمان برنامه و بودجه درباره اقدامات انجام شده در احکام عمومی و اختصاصی مرتبط با سازمان ارائه شد.
وی ادامه داد: هفت حکم اختصاصی مرتبط با سازمان وجود دارد و تمام تلاش مجموعه سازمان در طول یک سال گذشته بر اجرای این احکام و تدوین آییننامههای تکلیفی متمرکز بوده است.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: این آییننامهها حوزههایی مانند ارزشگذاری اقتصادی منابع زیستمحیطی، مدیریت پسماند، گرد و غبار، مدیریت تغییرات اقلیمی، پایشها و ارزیابی اثرات محیط زیستی و ارزیابی راهبردی را پوشش میدهد و در جلسات متعدد ذینفعان و خبرگان متخصص همکاری کردهاند تا آییننامهای جامع و کاربردی تهیه شود. بخش عمده این آییننامهها نهایی شده و سه مورد از آنها به تصویب دولت رسیده و سایر موارد مراحل نهایی تصویب را طی میکنند.
وی تأکید کرد: سازمان محیط زیست با همکاری نمایندگان مجلس و بهویژه کمیسیون کشاورزی تلاش دارد موضوعاتی که نیازمند قوانین دائمی هستند، مانند ارزیابی محیط زیستی، به قوانین دائمی تبدیل شوند تا روند حفاظت از محیط زیست در کشور تثبیت شود.
رئیس سازمان محیط زیست در پایان خاطرنشان کرد سازمان حفاظت محیط زیست پای کار است و پیگیری اجرای احکام و آییننامهها است.