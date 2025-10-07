در گفتوگو با ایلنا اعلام شد:
توافق کمیسیون قضایی مجلس بر سر سقف ۱۱۰ سکه مهریه
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت:در صورت موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون ۱۱۰ سکه و استفاده از پابند الکترونیکی برای محکومان مهریه اعمال میشود.
«عثمان سالاری» نائب رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در گفتوگو با خبرنگار ایلنا گفت: در خصوص لایحه مهریه، موضوع ۱۴ سکه در کمیسیون قصایی حذف شد. بنا به تصمیم کمیسیون، در صحن علنی تا سقف ۱۱۰ سکه بحث خواهد شد.
وی افزود: همچنین در جایگزین مجازاتهای حبس از سامانههای الکترونیک و پابند الکترونیکی استفاده میشود.
نائب رئیس کمیسیون قضایی مجلس گفت: پیش از این بنا بر این بود که حداکثر ۱۴ سکه مطرح شود و مازاد بر آن حبس الکترونیکی نداشته باشد. اما این موضوع حذف شد و اکنون تا ۱۱۰ سکه مطرح شده است.
سالاری تأکید کرد: در صورت موافقت مجلس و تأیید شورای نگهبان قانون ۱۱۰ سکه و استفاده از پایبند الکترونیکی اعمال میشود.
گفتنی است روز پنجشنبه دهم مهر ماه سال جاری هم آیتالله سبحانی در دیدار محمدباقر قالیباف رئیس مجلس که به قم سفر کرده بود خواستار توجه مجلس به موضوع مهریه و اصلاح آن به نحوی که از افزایش زندانیان جلوگیری کند شده بود.
همچنین هفته گذشته نیز بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی از احکام راجع به مهریه، در دستور کار مجلس بود. طرحی مناقشهبرانگیز که در صورت تصویب، سقف مهریه از ۱۱۰ سکه به ۱۴ سکه کاهش پیدا میکند.