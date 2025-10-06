نشست بررسی پیش نویس طرح جامع حفاظت، مدیریت و بهرهبرداری پایدار از غارهای کشور برگزار شد
نشست بررسی پیش نویس طرح جامع حفاظت، مدیریت و بهرهبرداری پایدار از غارهای کشور با حضور معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی، کارشناسان و نمایندگان دستگاههای اجرایی برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، نشست بررسی پیش نویس طرح جامع حفاظت، مدیریت و بهرهبرداری پایدار از غارهای کشور با حضور حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست، فتحالله توسلی نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان دستگاههای اجرایی امروز در سالن جلسات معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی برگزار شد.
حمید ظهرابی معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی گفت: با توجه به آنکه در کشور، بیش از ۲۵۰۰ غار وجود دارد و سالها مدیریت غارهای کشور از طریق آیین نامه مصوبه دولت به عنوان آیین نامه کارگروه محفاظت از غارها فعالیت کرده، با پیگیریهای انجام شده و رایزنیهای صورت گرفته با کمک مجلس شورای اسلامی، پیش نویس قانون حفاظت، مدیریت و بهره برداری پایدار از غارهای کشور را تهیه کردیم. امروز نیز، در جلسه کارگروه کارشناسی غارهای کشور این پیش نویس بررسی شد و قرار است در ادامه اصلاحات لازم در این پیش نویس در جلسات بعدی صورت بگیرد.
فتحالله توسلی نماینده مجلس کبودرآهنگ در این نشست گفت: از زحمات عزیزانی که در حوزه محیط زیست تلاش میکنند صادقانه تشکر میکنم. با توجه به سابقه کاری که در سالهای اخیر در اروپا داشتم، نوع نگاه و رفتار این کشورها با محیط زیست را به طور کامل لمس کردم و استفادهای که آنها از محیط زیست و منابع طبیعی دارند با نوع استفاده ما از کاملا متفاوت است.
توسلی تصریح کرد: اهمیت غارها آنقدر مهم است که باید برای حفاظت و بهرهبرداری از آن قانونی نوشته شود. به طور مثال سرویسهای جاسوسی دشمن به دلیل انکه در داخل غارها امکان ردیابی فعال نیست، در غارها جلسات خود را برگزار میکنند. مشکل آب، برق و سایر مشکلاتی در نوع مواجهه با غارها وجود دارد که نوع برخورد با آن در دستورالعملهای گذشته دیده نشده است. به همین دلیل نیازمند قانون کاربردی برای تعیین تکلیف شدن وضعیت غارها هستیم.
نماینده مجلس کبودرآهنگ تصریح کرد: همانطور که میدانید کشور با مشکلات تامین منابع مواجه است. اگر بخواهیم به کشاورزی روی بیاوریم با مشکل آب مواجه هستیم، حوزه صنعت و اقتصاد نیز مشکلات خاص خود را دارد. یکی از موضوعاتی که میتوانیم روی آن برنامه داشتیم بحث گردشگری است. چون بحث گردشگری تحریم نیست و میتوانیم از هر گردشگر به طور میانگین ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ دلار درآمد کسب کنیم. بنابراین با تصویب قانون و تعیین تکلیف غارها میتوانیم از این موضوع برای تامین منابع بهرهبرداری کنیم.
وی افزود: بنابراین قانونی تدوین کنیم تا سرمایهای برای آینده کشور باشد. همانطور که در گذشته و هر اتفاقی برای محیط زیست افتاده کنار محیط زیست ایستادم در آینده هر اتفاقی برای محیط زیست بیافتد کنار محیط زیست خواهم ایستاد.