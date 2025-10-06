مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران برگزار شد

به گزارش ایلنا، مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته، محمدامین کلاته آقامحمدی، با حضور رئیس دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم، هیأت رئیسه، استادان، کارکنان، دانشجویان دانشگاه و خانواده آن مرحوم، در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

