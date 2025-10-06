خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته دانشگاه تهران برگزار شد
کد خبر : 1696527
لینک کوتاه کپی شد.

مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته، محمدامین کلاته آقامحمدی، با حضور رئیس دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم، هیأت رئیسه، استادان، کارکنان، دانشجویان دانشگاه و خانواده آن مرحوم، در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

به گزارش ایلنا، مراسم سومین روز درگذشت دانشجوی فرهیخته، محمدامین کلاته آقامحمدی، با حضور رئیس دانشگاه تهران، نماینده وزیر علوم، هیأت رئیسه، استادان، کارکنان، دانشجویان دانشگاه و خانواده آن مرحوم، در مسجد دانشگاه تهران برگزار شد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی