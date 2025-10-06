افزایش ۱.۵ برابری بروز مرگ ناشی از سرطان در دنیا طی ۱۵ سال آینده
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت گفت: بر اساس پیشبینیها، بروز و مرگ ناشی از سرطان در جهان تا ۱۵ سال آینده بیش از ۱.۵ برابر خواهد شد. در قاره آسیا نیز طی ۲۰ سال آینده، تعداد موارد جدید سرطان حدود ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، جعفر جندقی، مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در نشست با شبکه ملی تشکلهای مردمی و مؤسسات خیریه حوزه سرطان ایران، آخرین وضعیت جهانی، منطقهای و ملی سرطان را تشریح کرد.
افزایش جهانی و منطقهای سرطان
جندقی گفت: بر اساس پیشبینیها، بروز و مرگ ناشی از سرطان در جهان تا ۱۵ سال آینده بیش از ۱.۵ برابر خواهد شد. در قاره آسیا نیز طی ۲۰ سال آینده، تعداد موارد جدید سرطان حدود ۶۵ درصد افزایش خواهد یافت.
وضعیت سرطان در ایران
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیر واگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت در ادامه اظهار داشت: سرطان پستان، بر اساس آخرین آمار ثبتی، شایعترین سرطان در کل جمعیت ایران و بهویژه در زنان است. همچنین بالاترین میزان بروز این سرطان در زنان ۶۵ تا ۶۹ سال مشاهده شده است.
وی ادامه داد: بروز خام سرطان پستان در ایران ۴۷.۷ در هر ۱۰۰ هزار نفر زن است و سالانه بیش از ۱۹ هزار مورد جدید سرطان پستان ثبت میشود؛ یعنی به طور میانگین بیش از ۵۰ مورد در روز یا حدود ۲ مورد در ساعت.
تغییر رتبه سرطان پستان در مرگومیر زنان
جندقی اضافه کرد: بر اساس گزارش سیمای مرگ کشور در سال ۱۴۰۰، سرطان پستان از رتبه ششم به رتبه هشتم علل مرگ زنان در یک بازه ۱۰ساله (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) کاهش یافته است.
پیشبینی برای ۱۵ سال آینده در ایران
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر معاونت بهداشت وزارت بهداشت بیان داشت: بروز سرطانها افزایش حدود ۱.۹ برابر و مرگ ناشی از سرطانها نیز افزایش حدود ۲.۱ برابر داشته است.
امید و اقدام برای مقابله با سرطان پستان
جندقی تأکید کرد: با وجود آمار نگرانکننده، جای نگرانی نیست، چراکه سرطان پستان قابل درمان است و اگر در مراحل اولیه تشخیص داده شود، شانس موفقیت درمان بسیار بالاست.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت از ۱۰ سال پیش برنامه کشوری پیشگیری، غربالگری و تشخیص زودهنگام سرطانهای پستان، روده بزرگ و دهانه رحم را آغاز کرده است.
او اظهار داشت: اکنون این وزارتخانه با تقویت برنامههای اطلاعرسانی، آموزشی، خودمراقبتی، درمان و مراقبتهای حمایتی و تسکینی، به دنبال مدیریت جامع این بیماریها، بهویژه سرطان پستان، است.
دعوت به مشارکت ملی در مبارزه با سرطان
مدیرکل دفتر مدیریت بیماریهای غیرواگیر، در پایان افزود: ما در وزارت بهداشت بر این باوریم که برای کاهش بروز و مرگومیر ناشی از سرطان پستان، باید همه نهادهای دولتی، خصوصی، سازمانهای مردمنهاد، خیرین و جامعه علمی کشور با هم همکاری کنند. با افزایش آگاهی عمومی، حمایت مالی و دسترسی بهتر به خدمات درمانی، میتوانیم بر سرطان پستان غلبه کنیم و کیفیت زندگی بهبودیافتگان را ارتقا دهیم.