به گزارش ایلنا، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، درباره جزئیات نشست روز (یکشنبه، ۱۳ مهرماه) این کمیسیون گفت: در این جلسه، موضوع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت عطاری‌های کشور با حضور نمایندگان وزارت کشور، ستاد مبارزه با مواد مخدر و سازمان غذا و دارو بررسی شد. هدف از این نشست، بررسی چالش‌ها و ارائه راهکارهایی برای ساماندهی فعالیت عطاری‌ها بود.

وی با اشاره به مباحث مطرح‌شده در جلسه افزود: در گزارش‌های ارائه‌شده عنوان شد که برخی عطاری‌ها عملاً به محلی برای عرضه مواد مخدر تبدیل شده‌اند و مجازات‌های فعلی بازدارندگی لازم را ندارند. پیشنهاد شد رسیدگی به پرونده فروش مواد مخدر از سوی عطاری‌ها در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار گیرد و کارگروه‌های نظارتی استانی تقویت شوند.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه همچنین اظهار کرد: در جلسه تأکید شد که برخی عطاری‌ها با عرضه داروهای گیاهی، مخدر یا حتی داروهای مربوط به سقط جنین، از حدود مجاز فعالیت خود خارج شده‌اند، در حالی‌که این واحدها حق ورود به عرصه درمان و تجویز دارو را ندارند. به همین دلیل بر ضرورت بازنگری در مجازات‌ها و تشدید برخوردهای قانونی تأکید شد.

به گزارش وبدا، اسحاقی تصریح کرد: اعضای کمیسیون بر لزوم افزایش نظارت‌ها و حضور مؤثرتر وزارت بهداشت در فرآیند صدور مجوز عطاری‌ها تأکید کردند.

او در پایان گفت: تصمیم گرفته شد نشستی مشترک با حضور مسئولان وزارت صمت، وزارت کشور، دادگاه انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی، قوه قضاییه، پلیس مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت (به‌ویژه سازمان غذا و دارو) و رئیس اتاق اصناف برگزار شود تا درباره ناکارآمدی جرایم فعلی و ضعف فرآیندهای نظارتی تصمیم‌گیری شود، چراکه اقدامات فعلی مانند بازرسی، ارجاع به تعزیرات و جریمه نقدی، نتوانسته مشکل را به‌طور ریشه‌ای حل کند.

