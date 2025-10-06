همه باید به دولت کمک کنیم

به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در ششمین ویژه برنامه «عهد یاران» ویژه کارکنان بسیجی شهرداری تهران که امروز -دوشنبه، ۱۴ مهرماه ۱۴۰۴- در برج میلاد تهران برگزار شد، با بیان سه نکته کلیدی به تبیین وضعیت موجود کشور و وظایف نیروهای انقلابی پرداخت.

زاکانی در ابتدا با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای اخیر کشور، گفت: دشمن در حمله ۱۲ روزه خود به هیچ یک از اهدافش نرسید. نه ما تسلیم شدیم، نه فناوری موشکی ما محدود شد و نه نظام تغییر کرد، بلکه دشمن شکست خورد. آنچه مانع تجاوز مجدد دشمن می‌شود، مولفه‌های قدرت ماست.

وی با بیان اینکه آمادگی ما مانع تجاوز است، خاطرنشان کرد: اگر قابلیت‌هایمان را افزایش دهیم، همانگونه که مقام معظم رهبری فرمودند، این آمادگی مانع تجاوز می‌شود. آن‌ها باید بدانند که در صورت شروع مجدد نبرد، همه دارایی‌های خود را از دست خواهند داد.

شهردار تهران با اشاره به گزارش بازسازی شهرداری تهران به هیئت دولت، گفت: الحمدالله بخش اعظم کار مجموعه شهرداری در حوزه بازسازی جنگ ۱۲ روزه به سرانجام رسیده است و به انتهای کار نزدیک می‌شویم.

وی سپس سه مسئولیت اصلی برای نیروهای انقلاب برشمرد و گفت: تبیین نخستین وظیفه است، نیروهای انقلاب باید مسئولیت تبیین وضع موجود را برای جامعه برعهده بگیرند. جامعه باید با درک حقایق روشن شود. خدمت دومین وظیفه است اگر همه مجموعه‌های نیروهای انقلاب شانه زیر بار کار بدهند و خدمت را پیشه کنند، رضایتمندی در جامعه افزایش پیدا می‌کند و دشمن نمی‌تواند به اهدافش برسد.

شهردار تهران سومین مسئولیت را بهره مندی از ظرفیت‌های مردمی دانست و تصریح کرد: نباید از ظرفیت‌های مردمی در امورمان غافل شویم. رویکردهایی وجود دارد که می‌تواند ما را به نقطه کار مشترک با مردم برساند، به گونه‌ای که دشمن نتواند این اتحاد مقدس را بشکند.

به گزارش شهر، زاکانی با دعوت از فرهیختگان بسیجی برای همفکری گفت: کاری که ما می‌توانیم در شهر تهران انجام دهیم، به سرعت در کشور الگو می‌شود. ما می‌توانیم به دولت محترم کمک کنیم. مردم نیازمند خدمت هستند. دست در دست هم دهیم تا مشکلات کشور را حل کنیم. بدون منت و تنها بر اساس تکلیف هر جا که برای بهبود شرایط نیاز به اقدام باشد بسیجی‌وار خدمت کنیم؛ زیرا آنچه در بسیج حاکم است، تکلیف‌گرایی است.

