خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی

تسهیلات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی
کد خبر : 1696371
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا از ارائه تسهیلات و خدمات ویژه این سازمان به مشمولان در هفته انتظامی 1404 خبر داد.

به گزارش ایلنا، سردار"رحمان علیدوست" ضمن تبریک هفته انتظامی با شعار " پلیس مقتدر، مشارکت همگانی، جامعه امن " به همه همکاران و خانواده های آنان و سربازان و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا اظهار داشت: یکی از ماموریت های اصلی سازمان وظیفه عمومی تامین نیروی سرباز نیروهای مسلح است که در طول یکسال یازده دوره اعزام از کلیه مقاطع تحصیلی دانشگاهی و غیر دانشگاهی صورت می گیرد.

وی با اشاره به ارائه تسهیلات و خدمات ویژه سازمان وظیفه عمومی در هفته انتظامی به مشمولان و خانواده های آنان گفت: از برنامه های این سازمان برگزاری کمیسیون های ویژه شورای پزشکی و شورای عالی برای تسریع در رسیدگی به درخواست های  معافیت پزشکی و کمیسیون های ویژه هیئت های رسیدگی معافیت کفالت در سراسر کشور می باشد.

همچنین از دیگر تسهیلات این سازمان در هفته انتظامی تخصیص مشمولان متاهل و دارای فرزند در نزدیکترین مراکز آموزش محل سکونت و رسیدگی ویژه به درخواست های تمدید و تعجیل اعزام به خدمت مشمولان در سراسر کشور است.

به گزارش پلیس، سردار علیدوست بیان کرد: دغدغه اصلی سازمان وظیفه عمومی هوشمندسازی خدمات سازمان در راستای کاهش هزینه ها، افزایش دقت و سرعت بخشی در پاسخگویی به درخواست های مشمولان و خانواده های آنان است .

رئیس سازمان وظیفه عمومی فراجا در ادامه افزود: موضوع هوشمندسازی خدمات سازمان از سال های گذشته در دستور کار این سازمان بوده و در این مسیر سیرتحولی چشمگیری درارائه خدمات غیر حضوری به مشمولان و  همچنین برقراری ارتباط سیستمی با وزارت خانه ها ،نهادها و سازمان های نیروهای مسلح  داشته ایم، امیدواریم با گسترش خدمات الکترونیکی سازمان بتوانیم موجبات رضایت مشمولان و خانواده آنان را فراهم کنیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی