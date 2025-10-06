به گزارش ایلنا، علیرضا زاکانی شهردار تهران، در برنامه «صبحانه ایرانی» شبکه دو سیما که به مناسبت روز تهران برگزار شد، به تشریح مهم‌ترین چالش‌های پایتخت و راهبردهای مدیریت شهری برای مقابله با آنها پرداخت.

زاکانی با تأکید بر اینکه تهران نمادهای مختلف و متفاوتی دارد، اظهار کرد: نمادی که به زودی افتتاح خواهیم کرد، بلدیه است که پلاک یک تهران است؛ پایتخت ۹۳۰ هزار پلاک دارد که بلدیه پلاک یک آن است.

شهردار تهران با اشاره به سابقه ۲۴۰ ساله پایتخت‌بودن تهران از دوران قاجار تاکنون، علت اصلی بسیاری از مشکلات امروزی را «رشد بی‌قاعده» شهر دانست و توضیح داد: تا سال ۱۳۴۸ شهر رشد شمالی-جنوبی داشت و پس از آن، رشد به سمت شرق و غرب آغاز شد. به عنوان مثال منطقه ۲۲ به عنوان آخرین منطقه ایجاد شده، از سرانه شهری لازم برخوردار نیست.

زاکانی بابیان اینکه مهم‌ترین دغدغه شهروندان تهرانی آلودگی هواست، گفت: این دو موضوع به هم پیوسته، بزرگترین مشکل مردم است. اگرچه ۲۳ دستگاه مختلف در موضوع آلودگی هوا مسئولیت دارند، اما شهرداری تمرکز خود را بر انجام وظایف ذاتی خود و پاسخگویی در آن حوزه گذاشته و در حد توان برای حل بخش‌های دیگر نیز کمک می‌کند. آنچه مهم است، نتیجه نهایی برای مردم است.

دو کارخانه بزرگ آسفالت با ۹۲۰ بک فیلتر

شهردار تهران از تدوین و پیگیری چندین راهبرد برای حل این دو معضل خبر داد و اظهار کرد: هدف‌گذاری ما استفاده از امکاناتی است که آلایندگی کمتری ایجاد می‌کنند. این امر هم در حوزه سوخت و حرکت به سمت برقی‌سازی و هم در تجهیزات است. به عنوان نمونه، دو کارخانه بزرگ آسفالت با ۹۲۰ بک فیلتر ایجاد کرده‌ایم که آلایندگی هر یک تنها معادل یک دستگاه اتوبوس است.

وی افزود: با مناسب‌سازی و توزیع خدمات در سطح محلات، به دنبال کاهش سفرها هستیم. به طوری که سامانه «شهرزاد» برای ارائه خدمت در منزل، توسعه میادین تره‌بار از ۲۶۸ به ۳۱۵ مورد و گسترش خدمات دهی در سراهای محلات از جمله این اقدامات است.

شهردار تهران با تاکید بر اینکه ۳۶ درصد آلودگی هوا مربوط به خودروهای شخصی و ۲۱ درصد مربوط به موتورسیکلت‌هاست، تصریح کرد: سهم حمل و نقل عمومی در جابجایی ها تنها ۴ درصد است. هدف ما افزایش سهم حمل و نقل عمومی به بیش از ۵۰ درصد است.

۳۰۰۰ اتوبوس تا نوروز به ناوگان اتوبوسرانی تهران اضافه می‌شود

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام شده در حوزه توسعه حمل و نقل عمومی پرداخت و گفت: در بخش مترو تکمیل ۷ خط تا آبان ماه به سرانجام می رسد همچنین شاهد آغاز عملیات اجرایی خطوط ۸، ۹ و ۱۰ و امضای تفاهمنامه برای خط ۱۱ خواهیم بود. در بخش اتوبوس‌رانی نیز تعداد ناوگان فعال ۸۶۰ دستگاه در چهار سال پیش بود که با اضافه شدن ۱۸۰۹ اتوبوس جدید این تعداد افزایش یافته و ۳۰۰۰ دستگاه دیگر نیز تا نوروز به ناوگان اضافه خواهد شد.

بهره برداری از ۱۰ پروژه اصلاح تقاطعی تا زمستان

زاکانی تاکید کرد: ۹۸ طرح اصلاح تقاطعی در دست اجراست که با بهینه‌سازی مسیرها، از پیموده شدن ۷۳۰ کیلومتر مسیر اضافی در روز و مصرف ۱.۲ میلیون لیتر بنزین بیهوده جلوگیری می‌کند. تاکنون ۵۰ مورد از این پروژه‌ها به بهره‌برداری رسیده و ۱۰ مورد دیگر در ۲ تا ۳ ماه آینده آماده می‌شود.

وی همچنین از احداث یک آزادراه و دو بزرگراه جدید خبر داد و تأکید کرد: ما به مسئله ترافیک تنها از یک بعد نگاه نمی‌کنیم.

زاکانی در بخش دیگری به رشد کمّی فضای سبز تهران در دوره ششم مدیریت شهری پرداخت و اظهار کرد: در گذشته فضای سبز پیرامونی تهران سالانه به طور میانگین حدود ۹۲۰ هکتار افزایش یافته است، اما در ۴سال اخیر این افزایش روندی سریع تر یافته به طوری که در سال اول ۱۲۵۰ هکتار، سال دوم ۱۵۰۰ هکتار، سال سوم ۱۷۰۰ هکتار و در سال گذشته ۲۰۲۵ هکتار فضای سبز افتتاح و به بهره‌برداری رسید.

شهردار تهران حل معضلاتی مانند آلودگی هوا و ترافیک را نیازمند نگاهی همه‌جانبه دانست و تأکید کرد: وقتی شما راجع به آلودگی هوا و ترافیک صحبت می‌کنید، یک امر ساده نیست. باید از ابعاد مختلف با آن مواجه شوید تا بتوانید تحول بزرگی در شهر ایجاد کنید.

وی با تشریح برنامه‌های آینده برای کاهش آلودگی هوا، از ورود اتوبوس های جدید به ناوگان اتوبوسرانی خبر داد و خاطرنشان کرد: زیرساخت‌ها ایجاد شد و الحمدالله اتوبوس‌ها دارد می‌آید. تلاش ما این است که خط تولید داخلی آن را هم راه‌اندازی کنیم.

قراردادی با یک طرف خارجی برای بومی‌سازی خط تولید منعقد شده تا دیگر شهرها نیز از آن بهره‌مند شوند.

شهردار تهران با بیان اینکه ساماندهی آسیب‌دیدگان جنگ ۱۲ روزه یکی از مأموریت‌های اصلی و پرهزینه شهرداری پس از حوادث است، گفت: ۹۵ درصد از آسیب‌های واردشده به واحدهای مسکونی در کل کشور، مربوط به تهران بوده و تنها ۵ درصد در سایر شهرها اتفاق افتاده است.به طوری که حدود ۸۵۰۰ واحد مسکونی در تهران آسیب دیدند که با تصمیم دولت، ساماندهی این واحدها به شهرداری تهران واگذار شد.

زاکانی ادامه داد: از همان ابتدا، حدود ۴۹۴ خانواده در هتل‌ها اسکان داده شدند که تاکنون(در زمان این مصاحبه)، تنها ۴۷ خانوار در هتل باقی مانده و مابقی به خانه‌های خود بازگشته‌اند.

شهردار تهران سپس به ارائه گزارشی پیرامون پیشرفت بازسازی به تفکیک نوع آسیب پرداخت و گفت: حدود ۵۳۰۰ واحد آسیب سبک در حد در و پنجره دیدند که ۱۰۰ درصد هزینه‌های آنان پرداخت شده است. حدود ۲۴۰۰ واحد نیز دارای آسیب دیوار هستند که یا تعمیر شده‌اند یا در حال تعمیر هستند و هزینه آنها نیز کامل پرداخت شده است. همچنین ۶۹ واحد هستند که ستون‌های آنها آسیب دیده و باید مقاوم‌سازی شوند که ۶ تا ۷ ماه زمان می‌برد، اما هزینه این بخش نیز از سوی شهرداری پرداخت شده است.

در حوزه آسیب واحدهای مسکونی وظیفه شهرداری با پیشرفت حدود ۹۳ درصدی پروژه‌ها به اتمام رسیده است

زاکانی تاکید کرد: درمجموع در حوزه آسیب واحدهای مسکونی، وظیفه شهرداری با پیشرفت حدود ۹۳ درصدی پروژه‌ها تا حد مطلوبی به اتمام رسیده است. به این معنا که هزینه‌ها پرداخت شده و از مرحله مالی عبور کرده‌ایم ۷ درصد باقی‌مانده نیز مربوط به واحدهایی است که مالکان آنها هنوز در مورد نحوه بازسازی توسط خودشان یا شهرداری تصمیم‌گیری نکرده‌اند.

وی افزود: در هفته‌های گذشته به ۵۷۵ خانوار آسیب دیده از جنگ نیز که نیاز به اسکان موقت داشتند، به طور میانگین ۱.۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض و ماهانه ۳۰ میلیون تومان برای اجاره پرداخت شده است. همچنین برای آسیب‌دیدگان، نمایشگاه‌هایی دایر کردیم تا بتوانند تا سقف ۲۵۰ میلیون تومان لوازم خانگی انتخاب کنند که درب منزل به آنان تحویل داده شد.

هزینه خسارت لوازم منزل به محض تأمین منابع نقدی پرداخت می‌شود

شهردار تهران ادامه داد: به تازگی و با مصوبه ستاد بازسازی، مقرر شده تا هزینه خسارت لوازم منزل نیز پرداخت شود که به محض تأمین منابع نقدی، به سرعت انجام خواهد شد.

زاکانی از رایزنی با وزیر کشور برای حل مشکل خسارت خودروهای آسیب‌دیده خبر داد و گفت: دیروز با وزیر محترم کشور صحبت کردم. بیمه موظف به جبران خسارت خودروها شده است.

بهره برداری از فاز دوم روددره فرحزاد؛ به زودی

شهردار تهران در پاسخ به سوال مجری برنامه از افتتاح بخش دوم مسیر تفرجگاهی از نهج‌البلاغه تا فرحزاد به زودی خبر داد و گفت: این یک اتفاق بسیار بزرگ است که مسیری جدید باز می‌شود.

زاکانی با بیان اینکه برای راه‌اندازی بخش سوم این مسیر از فرحزاد تا امامزاده داوود برنامه‌ریزی شده است، افزود: مردم به زودی یک مسیر تفرجگاهی کامل خواهند داشت.

شهردار تهران با اشاره به گذشته این منطقه که حدود ۹۰۰ معتاد در آن زندگی می‌کردند و کسی جرات رفتن به آنجا را نداشت، گفت: خوشبختانه این منطقه ساماندهی شد.

وی تاکید کرد: در ساماندهی این منطقه از اهالی محل استفاده شده تا مسئولیت نگهداری به خودشان سپرده شود.

تبدیل محله اسلام‌آباد در حاشیه بزرگراه شهید چمران به تفرجگاه تا ۱۸ ماه آینده

شهردار تهران با اشاره به تبدیل محله اسلام‌آباد در حاشیه بزرگراه شهید چمران به تفرجگاه توضیح داد: با تملک زمین‌هایی از طریق بنیاد و زمین‌های متعلق به شهرداری، ساخت‌وساز ساختمان‌های جدید برای ساکنان این منطقه آغاز شده است. کلنگ این پروژه زده شده و پیش‌بینی می‌شود طی ۱۸ ماه آینده به بهره‌برداری برسد.

زاکانی با تأکید بر رعایت حقوق ساکنان این مناطق گفت: وظیفه ماست که نوکر مردم باشیم و حق آنها را ادا کنیم.

شهردار تهران با اشاره به پیشرفت پروژه‌های مشابه در سایر نقاط شهر مانند مرادآباد، محله کن، ونک، نفرآباد، شمیران نو و خاک سفید اظهار کرد: هدف ما ایجاد امکانات و منتفع شدن مردم از این پروژه‌ها با مشارکت خود آنهاست.

زاکانی با پرداختن به موضوع پایانه شرق بیان کرد: نقل و انتقال مسافران از چهارراه تهرانپارس به پایانه شرق با مشکلاتی مواجه بود که در حال رفع است. البته ۴ کیلومتر از خط دو مترو هم به سمت این پایانه توسعه می یابد.

شهردار تهران با اشاره به محدودیت ارتفاع ۱۸۰۰ متری در شمال تهران که توسط مقام معظم رهبری تعیین شده است، گفت:

ما محکم روی این قید ایستاده‌ایم و اجازه ساخت‌وساز بالاتر از این ارتفاع را نمی‌دهیم.

وی توسعه درونی شهر را راهکار اصلی دانست و افزود: تهران اگر درست و با دقت ساخته شود، می‌تواند جمعیت فعلی و حتی بیش از آن را با آسایش در خود جای دهد، اما ادامه بی‌قوارگی به آزار و آسیب شهروندان منجر خواهد شد.

تحویل واحد مسکونی آتش‌نشان‌ها، در آینده ای نزدیک

زاکانی درباره اقدامات انجام شده شهرداری تهران در حوزه رفع دغدغه آتش‌نشانان تهرانی هم گفت: در روزهای اول مسئولیتم، شاهد تجمع برخی از این عزیزان بودم که نشان از عمق مشکلاتشان داشت. یکی از مشکلات اصلی آتش نشانان، مسکن بود. امروز با افتخار اعلام می‌کنم که در حال ساخت حدود ۵۰۰۰ واحد مسکونی برای آتش‌نشان‌ها هستیم که بخش عمده‌ای از واحدها ساخته شده و به زودی به آنان تحویل داده می‌شود.

وی افزود: مشکل دیگر، حقوق و مزایا بود که تحت فشار بودند. خوشبختانه حقوق آنان در این مدت حدود سه تا سه و نیم برابر افزایش یافته است. همچنین تجهیزات آتش‌نشانی را به طور مستمر و سالانه تقویت می‌کنیم. با هر بار تجهیز جدید، کارایی پرسنل به شکل چشمگیری افزایش می‌یابد.

به گزارش شهر، زاکانی از استخدام ۱۶ بانوی آتش‌نشان خبر داد و گفت: اگرچه این شغل ذاتاً مردانه و سخت به نظر می‌رسد، اما برخی موقعیت‌ها نیازمند حضور بانوان است. این ۱۶ نفر با توانمندی بالایی مشغول خدمت هستند.

شهردار تهران در پایان با تجلیل از فداکاری آتش‌نشان‌ها در حوادث مختلف از جمله حادثه اخیر جنگ ۱۲ روزه خاطرنشان کرد: هر کاری برای این عزیزان انجام دهیم، در برابر زحماتشان ناچیز است. آنان با ایثار و فداکاری در خط مقدم خدمت می‌کنند و همواره مدیون آنان هستیم.

