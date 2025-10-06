ساماندهی پروندههای جانبازان اولویت اصلی بنیاد شهید است
مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران در سفر به استان البرز گفت: ساماندهی پروندههای جانبازان اولویت اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران است.
به گزارش ایلنا از «ایثار»، سیدباقر سیدرضایی، مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست بررسی پروندههای احراز جانبازی با حضور مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز، ضمن تأکید بر اهمیت خدمترسانی به جامعه ایثارگری اظهار کرد: یکی از مبانی ایثارگری، رزمندگی است و هدف ما از بررسی پروندهها، ارائه خدمات دقیق و بهموقع به ایثارگران است. بسیاری از پروندهها مربوط به سالهای گذشته است و هنوز اطلاعات کاملی در سیستم ثبت نشده که این موضوع، فرآیند پرداخت حقوق ومستمریها و پاداشها را با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: تلاش ما این است تا با برنامهریزی، مدیریت صحیح، رفع چالشها و ارائه خدمات بهینه به ایثارگران، رضایتمندی را در این قشر عزیز فراهم کنیم. ما باید دادهها و اطلاعات مرتبط با خانواده شاهد وجانبازان را به صورت کامل و شفاف آماده کنیم تا تصمیمگیریها و خدمترسانیها با دقت و سرعت انجام شود. مشکلاتی مانند سابقه رزمندگی، تاریخ مجروحیت، احراز جانبازی، سوابق خارج از بنیاد شهید و مسائل مربوط به فرزندان ایثارگران، نیازمند ساماندهی و شفافسازی است تا عدالت و قانون به درستی رعایت شود.
سیدرضایی ادامه داد: بیش از 11 هزار پرونده جانبازی فاقد رای حالت اشتغال و رای از کارافتادگی کلی بودند که با تلاش همکاران در استانها، تعداد پروندههای ناقص به حدود هزار و 300 مورد کاهش یافته است. این آمار نشان میدهد هنوز مسیر زیادی برای بهبود و تکمیل پروندهها وجود دارد و حل مشکلات گذشته، اولویت اصلی بنیاد شهید و امور ایثارگران در راستای خدمترسانی به ایثارگران است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت باید همواره مورد توجه قرار گیرد و تمرکز بر مشکلات گذشته نباید مانع برنامهریزی برای خدمترسانی به نسلهای آینده شود. ما با همکاری و همت همکاران، مسیر خدمترسانی به ایثارگران را هموار کرده و تلاش میکنیم حقوق و مزایای ایثارگران با دقت و سرعت به آنان ارائه شود.
همچنین باحضور مدیرکل پذیرش و امور اداری ایثارگران، مراسم تجلیل از رزمندگان همکار اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان البرز به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان و گرامیداشت عملیات ثامنالائمه (ع) صورت گرفت.