رئیس سازمان امور اجتماعی خبر داد:

نظارت میدانی بر عملکرد دستگاه‌های عضو شورای اجتماعی کشور و استانداری‌ها

رئیس سازمان امور اجتماعی از آغاز فرایند نظارت میدانی و ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورای اجتماعی کشور و استانداری‌ها خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید محمد بطحایی گفت: در راستای اجرای تکالیف نظارتی سازمان، نظارت میدانی از اقدامات و عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای عضو شورا و نیز استانداری‌ها در سراسر کشور آغاز شده است. 

وی با اشاره به عضویت بیش از ۲۶ دستگاه، سازمان و نهاد در شورای اجتماعی کشور، بر ضرورت هم‌افزایی و هماهنگی میان دستگاه‌ها در حوزه امور اجتماعی تأکید کرد و افزود: شاخص‌های این نظارت شامل تکالیف قانونی مندرج در برنامه هفتم توسعه، تعهدات ابلاغی ناشی از مصوبات جلسات شورا، برنامه‌های فوق‌العاده دستگاه‌ها برای اثربخشی بیشتر و به طور کلی تمامی اقداماتی است که در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش مشارکت اجتماعی مؤثر انجام می‌شود. 

بطحایی با تأکید بر اهمیت نظارت میدانی در تحقق سیاست‌های اجتماعی کشور اظهار داشت: نظارت مستمر، میدانی و واقعی، نه‌تنها میزان تحقق برنامه‌ها را مشخص می‌کند بلکه موجب شفافیت، پاسخ‌گویی و ارتقای کیفیت تصمیمات و مداخلات اجتماعی می‌شود. 

به گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت کشور،  وی تصریح کرد: سیاست وزارت کشور، اثرگذاری اقدامات بر پایه ارزیابی میدانی و تحقق نتایج عینی در جامعه است. از این‌رو، تمامی اقدامات دستگاه‌ها در حوزه اجتماعی با لحاظ شاخص‌های مذکور ارزیابی و نتایج آن ضمن انعکاس به مردم و مقامات مسئول، مبنای تخصیص اعتبارات سازمان به دستگاه‌ها بر اساس عملکرد مؤثر خواهد بود.

