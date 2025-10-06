فعالیت کمیته علتیابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران آغاز شد
فعالیت کمیته علتیابی حادثه آزمایشگاه دانشگاه تهران، که روز شنبه ۱۲ مهرماه با دستور رئیس دانشگاه تهران تشکیل شد، از عصر روز یکشنبه آغاز شده است.
به گزارش ایلنا، منوچهر مرادی سبزوار، رییس کمیته علتیابی حادثه دانشگاه تهران، ضمن تسلیت به خانواده مرحوم مهندس کلاته و آرزوی سلامتی برای مصدومان حادثه، گفت: با توجه به اهمیت فوقالعاده موضوع و پس از دستور فوری رییس محترم دانشگاه، فعالیت این کمیته از عصر دیروز یکشنبه به طور جدی آغاز شده است و تا حصول نتیجه، با فوریت و جدیت ادامه خواهد یافت.
مرادی سبزوار با اعلام اینکه این کمیته، متشکل از جمعی از صاحبنظران دانشگاهی، متخصصان خارج از دانشگاه و مسئولین مختلف است، گفت: برای ما رخدادن این حادثه تلخ، یک وجه تالم برانگیز دارد که همه ما از رییس دانشگاه تا همه اعضای خانواده بزرگ دانشگاه تهران، اعم از دانشجو، کارمند و استاد را بهشدت سوگوار و ناراحت کرده است؛ اما وجه دیگر آن وظیفهای است که دانشگاه برای علتیابی وقوع این حادثه و ارایه پاسخ موثق به افکار عمومی دارد. اطمینان از عدم تکرار این حوادث تلخ، آن چیزی است که به شدت مورد تاکید است و بررسی علل این حادثه، میتواند کمک شایانی به این موضوع کند.
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه تهران، با اشاره به گمانهزنیهایی که در برخی رسانهها در مورد دلایل حادثه مطرح میشود نیز گفت: با احترام به نظر همه رسانهها، کار دانشگاه، کار علمی و کارشناسی است. این کمیته وظیفه دارد موضوع را به صورت کاملاً کارشناسی و با نظر کارشناسان صاحبنظر بررسی و نتایج دقیق را اعلام کند و حتی اگر این نتایج حاکی از کوتاهی احتمالی در دانشگاه هم باشد، قطعاً آن را اعلام خواهیم کرد؛ ولی در حال حاضر، هیچگونه شواهد کارشناسی و موثقی که تاییدکننده دلیل و ابعاد قطعی ماجرا باشد نداریم و فلسفه تشکیل این کمیته نیز همین است که این موضوع را خارج از حدس و گمانها بررسی کند.
به گزارش روابطعمومی دانشگاه تهران، مرادی در پایان گفت: «نهادهای مختلفی در حال بررسی موضوع هستند. کمیته علتیابی نیز بررسی خود را دارد و در کنار سایر نهادهای متولی، بررسیهای خود را انجام میدهد. خوشبختانه با بهبود نسبی حال یکی از مصدومین و گزارش ایشان از زمان و نحوه بروز حادثه، اکنون تصویر نزدیکتر و واقعیتری از حادثه داریم که به بررسی دلایل آن کمک شایان توجهی میکند. در عین حال بررسیهای میدانی، آزمایشهای مختلف بر روی آثار باقیمانده و محل حادثه نیز در حال انجام است که ابعاد آن را روشنتر خواهد کرد و پس از جمعبندی همه موارد، گزارش آن را اعلام خواهیم کرد».