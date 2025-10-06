خبرگزاری کار ایران
افزایش دما در نوار شمالی کشور

افزایش دما در نوار شمالی کشور
سازمان هواشناسی اعلام‌ کرد: امروز (دوشنبه) در غرب سواحل دریای خزر ابرناکی، گاهی وزش باد و در گیلان رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

به گزارش ایلنا از سازمان هواشناسی، امروز در شرق و جنوب شرق وزش باد و گرد و خاک ادامه خواهد داشت و بعضی ساعات در شمال غرب و غرب کشور، افزایش وزش باد و در ارتفاعات زاگرس مرکزی و شمالی افرایش ابر انتظار می رود.

فردا (سه شنبه) در غالب مناطق جوی آرام و پایدار مستقر می‌شود. در نوار شمالی کشور به‌ویژه سواحل دریای خزر افزایش نسبی دما پیش بینی می شود.

چهارشنبه نیز این وضعیت تداوم دارد و فقط در ارتفاعات جنوب سیستان و بلوچستان و جنوب شرق کرمان در ساعات بعد از ظهر افزایش ابر، وزش باد و رگبار پراکنده رخ می‌دهد.

از امروز تا چهارشنبه دریای عمان و جمعه دریای خزر مواج و متلاطم است.

امروز آسمان تهران صاف، در برخی ساعت‌ها غبار رقیق و در بعدازظهر همراه با وزش باد ملایم است. بیشینه دمای امروز پایتخت به ۲۸ و کمینه دمای آن به ۱۶ درجه سانتی گراد خواهد رسید.
