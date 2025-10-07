سردار «احمدعلی گودرزی» فرمانده مرزبانی فراجا در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا درباره اقدامات مرزبانی در راستای کاهش مهاجرت مرزنشینان از برخی استان‌های مرزی به مناطق مرکزی کشور بیان کرد: ما هم امنیت‌شان را برقرار کرده‌ایم، هم از آنان مراقبت و هم در مواقعی به آنان کمک می‌کنیم.

او ادامه داد: مرزبانی همه بسترهای لازم را برای مردم مرزنشین که زمین مال آن‌ها است و زمین مادری‌شان است و باید حفظ شود، فراهم کرده است. الان می‌بینیم که از نظر کشاورزی و دامداری در مناطق مرزی رونق خوبی وجود دارد.

وی به طور خاص در مورد مهاجرت مرزنشینان در استان‌های خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان تصریح کرد: اما در مناطق شرقی مانند خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان، شرایط اقلیمی سخت است و کاملاً درست است. آنجا باید دولت در این استان‌ها اهتمام بیشتری به وضع معیشت مردم داشته باشد، چرا که این مناطق خیلی برخوردار نیستند.

سردار گودرزی با اشاره به وضعیت مرزنشینان دیگر استان‌ها گفت: اما مرزنشینان در دیگر استان‌ها، هم در بحث احشام، هم در دامپروری و هم کشاورزی وضعیت‌شان پررونق است. در آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه می‌بینیم که مشکل خاصی وجود ندارد و مرزنشینان امنیت‌شان برقرار است.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه کولبری سال‌هاست ادامه دارد؛ مرزبانی چقدر در کنار چالش‌های امنیتی آن به این مسئله به عنوان یک معضل معیشتی نگاه می‌کند؟ افزود: ما بیشتر به بعد معیشتی آن نگاه می‌کنیم، اما در کنار این معیشت می‌تواند معضل امنیتی هم باشد. به طور مثال، آن کولبری که قاچاقچی به او می‌گوید این تلویزیون را برای من از اینجا به آنجا ببر، وقتی که این محموله را باز می‌کنیم، می‌بینیم در آن ۱۰۰ قبضه اسلحه کلت وجود دارد، اما آن را کولبر نمی‌دانسته است.

فرمانده مرزبانی فراجا اضافه کرد: در اصل این موضوع بیشتر بُعد اقتصادی دارد که مرزنشینان از آن استفاده می‌کنند، اما از طرفی هم عدم ساماندهی در فعالیت کولبران می‌تواند هر محموله ضدامنیتی را وارد کشور کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: پس می‌توان هم به‌عنوان موضوع اقتصادی به آن نگاه کرد تا مرزنشینان منتفع شوند، و هم به‌عنوان موضوع امنیتی، زیرا افراد سودجو در این قالب کار خود را انجام می‌دهند.

