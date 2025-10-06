دانشگاه نباید درگیر موضوعات اجرایی خارج از حوزه تخصص خود شود

«محمد جوادی‌پور» عضو هیات علمی و دانشیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در پاسخ به سوالی درباره برون‌سپاری خدمات رفاهی دانشگاه عنوان کرد: این تغییرات در راستای چابک‌سازی و ارائه خدمات بهتر و دفاع از برند دانشگاه تهران به عنوان نماد آموزش عالی کشور در حال انجام است.

وی افزود: همه‌ی دستگاه‌ها این کار را می‌کنند. دانشگاه تهران هم به تبع سیاست دولت این کار را می‌کند. مثلاً ما در دانشگاه که رستوران‌داری نمی‌کنیم، فراخوان می‌دهیم تا افرادی برای تامین این امکانات با تخصصی که دارند، تامین غذای دانشجو را به عهده بگیرند. ما که کارمند آشپزخانه نداریم. دانشگاه برای انجام کارهایش از بخش‌های مختلف استفاده می‌کند.

جوادی‌پور اضافه کرد: این تغییرات مختص به این دوره هم نیست و اصلاً با سیاست‌های دولت مغایرتی ندارد. این چابک‌سازی سازمان و دستگاه برای انجام خدمات بهتر صورت می‌گیرد.

وی در ادامه گفت: چابک‌سازی نه تنها سیاست دولت است بلکه سیاستی کاملاً علمی نیز است که موجب افزایش بهره‌وری می‌شود. سازمان‌ها برای این که خدمات بهتری ارائه دهند باید خودشان را چابک و خیلی از کارها و فعالیت‌ها را برون‌سپاری و تقسیم‌بندی کنند. دانشگاه هم باید همین کار را انجام دهد تا به وظیفه اصلی و ماهیت خودش بپردازد و نباید خودش را با موضوعات اجرایی که تخصصی در آن‌ها ندارد، درگیر کند.

دانشیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه تهران تشریح کرد: این تغییرات باعث نمی‌شود که تنها افراد خاصی بتوانند از این امکانات استفاده کنند، حتی به تدریج در آینده هم این اتفاق نخواهد افتاد. البته هم وزارت علوم و هم دانشگاه‌ها و از جمله دانشگاه‌ تهران، همیشه به دانشجو و کارکنان و اعضای هیات علمی خدمات می‌دهند و این خدمات را محدود نمی‌کنند، ولی نحوه‌ی اجرای این خدمات ممکن است از طریق بخش خصوصی یا بخش‌های دیگر صورت بگیرد.

وی افزود: به عبارتی دیگر، محدود کردن ارائه‌ی خدمات به بخش خصوصی یا دولتی، مانع انجام خدمات نمی‌شود و حتی می‌تواند این خدمات را چابک‌تر، دقیق‌تر و بهتر در اختیار دانشجو قرار دهد.

جوادی‌پور در پاسخ به این سوال که بخش خصوصی با وجود ارائه خدمات بر اساس کسب سود چطور می‌تواند خدمات را با همان قیمت دولتی ارائه دهد، توضیح داد: دانشگاه از این موضوع اطلاع دارد و در بخش‌های مختلف هم ورود می‌کند، ولی معمولاً در قراردادهایی که با دانشگاه بسته می‌شود، دانشگاه مواردی را لحاظ می‌کند تا این خدمات را به طور کامل و دقیق ارائه دهند. همه‌ی این‌ها را باید روی کاغذ بیاورند تا باعث نشود که بخش خصوصی دانشگاه را دور بزند و آن خدمات را نازل یا با کیفیت پایین‌تر ارائه دهد.

وی در ادامه افزود: ضمن این که دانشگاه‌ها نیز بر کارشان نظارت خواهند کرد؛ یعنی معاونت‌های دانشجویی ما چه در دانشگاه، چه در دانشکده‌ها بر نحوه‌ی ارائه‌ی خدمات بخش‌های تغذیه، مراقبت‌های لازم را دارند و کنترل می‌کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در پاسخ به این سوال که آیا تغییرات در ارائه‌ی خدمات رفاهی با توجه به مشکلات معیشتی دانشجویان، به کاهش انگیزه‌ی آن‌ها برای تحصیل در دانشگاه منجر نخواهد شد، اظهار کرد: در مجموع چنین ارتباطی وجود دارد ولی دانشجو این خدمات را از دانشگاه می‌خواهد و دانشگاه می‌خواهد به بهترین نحو این خدمات را در اختیار دانشجو قرار دهد. بنابراین هیچ مغایرتی وجود ندارد.

وی ادامه داد: زمانی دانشگاه‌هایی مثل دانشگاه آزاد یا برخی از دانشگاه‌ها می‌گویند که ما هیچ تعهدی در قبال تغذیه و خوابگاه دانشجو نداریم، ولی دانشگاه تهران این حرف را نمی‌زند و خودش را متعهد می‌داند تا خدمات را با کیفیت قابل قبولی در اختیار دانشجو قرار دهد. بنابراین من فکر نمی‌کنم این را بتوان کاملاً با انگیزه دانشجو مرتبط دانست.

او تصریح کرد: البته هر چه دانشگاه و وزارت علوم بتواند به دانشجو برسد، قطعاً بهتر است و باعث افزایش انگیزه و علاقه دانشجویان نسبت به درس خواندن می‌شود، که در این شکی وجود ندارد و بدیهی است.

جوادی‌پور درمورد سرایت این تحولات به دیگر دانشگاه‌های کشور گفت: این تغییرات به دیگر دانشگاه‌ها نیز سرایت کرده است. این سیاست‌ها، سیاست‌های دولت است و تنها به دولت فعلی نیز محدود نمی‌شود. در دولت‌های مختلف حداقل در چند دوره این کار را در راستای تقویت بخش خصوصی در راستای چابک‌سازی دولت و ارائه خدمات بهتر انجام داده‌اند. همه‌ی دانشگاه‌ها هم این طور عمل خواهند کرد.

وی در ادامه گفت: همه‌ی دانشگاه‌ها در همه‌ی استان‌ها و شهرستان‌ها مشمول این قانون می‌شوند. این نیست که دانشگاه تهران شروع کرده باشد و از این دانشگاه به دانشگاه‌های دیگر تعمیم پیدا کند.

دانشیار دانشگاه تهران افزود: البته در دیگر استان‌ها ممکن است امکانات و منابع محلی بیشتری باشد تا در اختیار دانشجو قرار دهیم چرا که در بعضی جاها به خاطر تراکم پایین‌تر دانشجو، امکانات بیشتری در اختیارشان قرار گیرد.

وی درباره‌ی روند خصوصی‌سازی گفت: دولت باید این کار را مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی انجام دهد. ما باید دولت را آزاد کنیم تا به وظایف حاکمیتی و اصلی خودش مانند نظارت و سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی کلان بپردازد و کارهای اجرایی باید قاعدتاً در بخش‌های مختلف و در بخش خصوصی تعریف شود. بنابراین هر چه دولت وظایف اجرائی را محول کند، بهتر می‌تواند وظایف حاکمیتی را انجام بدهد.

جوادی‌پور ادامه داد: معتقدم که این کار باید انجام شود و این سیاست را قابل قبول می‌دانم و فکر می‌کنم که اگر با برنامه‌ی درستی و به تدریج انجام شود، هم بخش‌های خصوصی و غیردولتی ما تقویت می‌شوند و هم خدمات با کیفیت بالا و با سطح استاندارد قابل‌قبولی ارائه می‌شوند که حتی موجب رقابت در بخش خصوصی هم خواهد شد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا موافق هستید که روند خصوص‌سازی سابقه‌ی خوبی در کشور ما ندارد، تاکید کرد: من با حرف شما موافقم. ما خصوصی‌سازی را بد اجرا کردیم. بخش دولتی را به بخش خصوصی با قیمتی غیر قابل قبول واگذار کردیم. ولی باید ظرفیت ایجاد کنیم تا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و برایش به صرفه هم باشد. قرار نیست ما بخش دولتی را به بخش خصوصی دهیم.

«محمد جوادی‌پور» عضو هیات علمی و دانشیار روش‌ها و برنامه‌های آموزشی دانشگاه تهران در آخر افزود: ایراد کار در سنوات گذشته، اینجا بوده است که ما امکانات دولتی را به بخش خصوصی دادیم ولی نحوه‌ی توزیع و تخصیص آن درست نبوده است، اما اگر دولت در طول سال‌های آینده برنامه‌ای مشخص داشته باشد برای رهاسازی خودش از بخش اجرایی، به نظر می‌آید که هم بخش خصوصی استقبال می‌کند و هم ظرفیت‌های لازم در بخش این شکل می‌گیرد.

انتهای پیام/