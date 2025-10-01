تشکیل شورای راهبردی سالمندی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تشکیل شورای راهبردی سالمندی خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، رضا رئیس کرمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران در نشست خبری که به مناسبت روز جهانی سالمند برگزار شد، گفت: رشد جمعیت ما اکنون بسیار کاهش یافته و در سال گذشته برای اولین بار زیر یک میلیون نفر شد. در بین استانها، استان گیلان رشد جمعیت منفی شده است. اگر این روند ادامه پیدا کند، ما در حال حاضر حدود ۱۲ تا ۱۳ درصد سالمند داریم که در سال ۱۴۰۰ به ۲۶ درصد خواهد رسید.
وی افزود: با افزایش سالمندان، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی بیشتر میشود و کمبودهای موجود در این حوزه قطعاً تشدید خواهد شد. اگر در بحث فرزندآوری حرکت جهشی در کشور اتفاق نیفتد، این قضیه نشانگرهای بدی را برای جامعه ما به همراه خواهد داشت.
رییس دانشگاه علوم پزشکی تهران خاطرنشان کرد: نکته بعدی اینکه، تعداد زیادی از این خانوادهها به دلیل کاهش جمعیت پس از خود، مجبورند که یا در مراکز نگهداری زندگی کنند یا به تنهایی در خانههایشان زندگی نمایند. این وضعیت تأثیرات اجتماعی قابل توجهی دارد و بهطور مستقیم روی سلامت جسمی و روانی آنها تأثیر منفی میگذارد.
به گفته وی در حوزه فنی و تخصصی سلامت، ما با تعداد محدودی متخصصین سالمندی مواجه هستیم که واقعاً آمادگی لازم برای پذیرش این حجم را ندارند. نظام ترافیکی، حمل و نقل و بسیاری از زیرساختهای دیگر که باید مناسبسازی شوند، اکنون آمادگی لازم برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت سالمندی را ندارند.
رییس کرمی ادامه تصریح کرد: اگر این رشد جمعیت به همین نحو ادامه پیدا کند و به این قضیه ورود نکنیم و آمادگیهای لازم را به دست نیاوریم، قطعاً در آینده نزدیک دچار مشکلاتی در حفظ سلامت عزیزان سالمند خود خواهیم شد و همچنین در ابعاد دیگری که سالمندان با آن مواجه هستند.
وی عنوان داشت: بنابراین، وظیفه حوزه سلامت، اعم از دانشگاهها، رسانهها و حوزههای بهداشت و درمان، این است که به این قضیه بهطور مرتب، کامل و جامعتر بپردازند. پژوهش در حوزههای بهداشتی، درمانی و آموزشی ضروری است و ما باید زمینههای آمادهسازی جامعه را فراهم کنیم.
در ادامه نشست، علیرضا نمازی مدیر گروه طب سالمندی دانشگاه علوم پزشکی تهران، اظهار داشت: بحث سالمندی موضوع یکی از پرچالشترین مسائل حال حاضر در جهان است. شرایط و ضوابطی که در این رنج سنی به وجود میآید، نیازهای خاصی را برای انجام فعالیتها میطلبد. گروه سنی سالمندان به رسیدگی ویژه نیاز دارد و با توجه به شرایط خاص این افراد، اقدامات بزرگی باید صورت گیرد.
وی افزود: روند رشد جمعیت سالمندی در کشورهای توسعهیافتهای مانند ژاپن، کشورهای اروپایی، آمریکا و استرالیا در طی زمان به صورت ملایم پیشرفته است. این کشورها زودتر از ما شروع به برنامهریزی و تعریف زیرساختهای لازم کردند و فرصت داشتند که این زیرساختها را آماده کنند. متأسفانه، کشور ما با رشد جمعیت سالمند به صورت سونامیوار، در مدت زمان کوتاهی با افزایش تعداد زیادی از جمعیت که به سن سالمندی میرسند، مواجه است.
وی افزود: این توانایی و فرصت مناسب برای تدارک و آمادهسازی زیرساختها برای گروه سنی سالمندان، به طبع از دست ما خارج میشود و با کمبودها و مشکلات خاصی برای ساخت زیرساختها مواجه خواهیم بود. بر اساس تعریف سازمان جهانی بهداشت، هر فردی که ۶۰ سال داشته باشد، سالمند محسوب میشود. اما کشورهای پیشرفته سن ۶۵ سال را به عنوان ورود به سن سالمندی تعریف کردهاند و در کشور ما نیز، ۶۵ سالگی ورود به سن سالمندی به شمار میآید. کشورهای مختلف بر اساس تعداد جمعیت و فعالیتهای مولد خود، میتوانند به عنوان کشورهای جوان یا پیر شناخته شوند.
نمازی اظهار داشت: آمار نشان میدهد اگر ۸ درصد از جمعیت یک کشور بالای ۶۵ سال باشد، آن کشور پیر محسوب میشود و اگر ۱۲ درصد از جمعیت بالای ۶۰ سال باشد، به عنوان کشور سالمند شناخته میشود. علل افزایش جمعیت سالمند شامل پیشرفت تکنولوژی و علم، به ویژه در حوزه بهداشت و درمان، تشخیص سریع بیماریها و بهبود سبک زندگی است که همه این عوامل موجب افزایش امید به زندگی و طول عمر بیشتر میشود.
به گفته وی با توجه به روند رو به افزایش جمعیت سالمند، تفاوتهای قابل توجهی در کشورها وجود دارد. به طور متوسط، اگر درصد جمعیت زیر ۱۳ یا ۱۴ درصد باشد، قدرت طولانیمدت جمعیت مولد کم خواهد شد. کشور ما نیز اکنون در حال ورود به مرحله سالمندی است و باید اقداماتی اساسی انجام دهیم.
نمازی در ادامه به چند نکته کلیدی در مورد جمعیت سالمندی و چالشهای آن وجود دارد اشاره کرد و گفت: افزایش آگاهی جامعه در این زمینه ضروری است تا بتوانیم مشکلات احتمالی را پیشبینی کرده و برطرف کنیم. این آگاهی میتواند به بهبود شرایط زندگی سالمندان و ارائه خدمات بهتر به آنها کمک کند.برای ارائه خدمات مناسب به سالمندان که بزرگان ما و کولهباری از تجربه هستند، لازم است زیرساختها را به خوبی تدارک ببینیم. ما مدیون این افراد هستیم و باید نقش خود را به صورت صحیح و انسانی ایفا کنیم.
وی تصریح کرد: به دلیل دغدغههای موجود و اهمیت چالش سالمندی، دانشگاه علوم پزشکی تهران شورای راهبردی سالمندی خود را تشکیل داده است. این شورا شامل چهار کمیته؛ کمیته آموزش و اطلاعرسانی، کمیته پژوهش و فناوری، کمیته بهداشت و درمان و کمیته توانبخشی و مسئولیتپذیری است.
خاتونآبادی گفت: هدف این شورا این است که دانشگاه به عنوان نماد آموزش عالی کشور، گامهای مؤثری در مواجهه با بحران سالمندی بردارد و خدمات علمی و عملی مناسبی به سالمندان ارائه دهد و همکاری با رسانهها و اطلاعرسانی گسترده نیز بخش مهمی از این برنامههاست تا جامعه و خانوادهها نسبت به اهمیت سالمندی و مراقبت از سالمندان آگاهی پیدا کنند.
وی اظهار داشت: امیدواریم با اجرای این برنامهها و فعالیتهای علمی، بتوانیم گامهای مؤثری در جهت ارتقای سلامت و کیفیت زندگی سالمندان کشور برداریم و خدمت کوچکی به این قشر ارزشمند ارائه دهیم.