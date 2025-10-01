خبرگزاری کار ایران
حفظ تمامیت ارضی کشور بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی

معاون هماهنگ کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در تشریح اقدامات، تربیت پلیس در تراز انقلاب اسلامی را اولویت برشمرد.

به گزارش ایلنا، سردار  «تقی مهری» در نشست خبری تشریح برنامه ها و فعالیت های فرهنگی و بصیرتی فراجا ضمن یاد و خاطره شهدای انقلاب و دفاع مقدس اظهار داشت: یاد، نام و خاطرهد همه شهدا را به‌ویژه شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای عرصه نظم و امنیت گرامی می‌داریم.

وی ادامه داد: انقلاب شکوهمند اسلامی که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، از همان آغاز مورد توطئه‌ها و طراحی‌های دشمنان قرار گرفت؛ دشمنان در عرصه‌های مختلف حتی به کودتا و توطئه‌های نظام‌زدایی امید بسته بودند، اما حضور مردم و هدایت‌های امام خمینی (ره) و سپس رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، اجازه نداد این نقشه‌ها به سرانجام برسد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی‌سیاسی فراجا  بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی که از سال 1359 آغاز شد، دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با حمایت‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی تلاش کردند نهال نوپای جمهوری اسلامی را از بین ببرند؛ اما با فداکاری مردم، خانواده‌ها و نیروهای مسلح، و با وجود امکانات محدود، ملت ایران ایستادگی کرد و توطئه‌ها خنثی شد.

سردار مهری روند جنگ را در چند مرحله توصیف و تشریح کرد و گفت: در مرحله نخست دشمن به خاک ما تجاوز کرد و بخش‌هایی از سرزمین‌مان اشغال شد. پس از آن با حضور مردم و ابتکار رزمندگان، مراحل عقب‌راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی دنبال شد و در ادامه عملیات‌های بزرگ از جمله عملیات‌های فجر و دیگر عملیات‌ها، دشمن تا عمق خاک خود سرکوب شد.

وی افزود: تجربه‌های میدان نبرد، از جمله طراحی و ساخت تجهیزات و سلاح‌های ابتکاری، نمونه‌ای از ظرفیت و خلاقیت جوانان انقلابی ما بود که پاسخ کوبنده‌ای به دشمن دادند و موجب سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند.

سردار مهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش فراجا گفت: نیروهای مسلح و به‌ویژه مجموعه انتظامی فراتر از وظایف ذاتی خود به صحنه آمدند و کارکنان جان‌برکف نیروی انتظامی با مدیریت مناسب و روحیه انقلابی، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند و در شکست نقشه‌های دشمن نقش‌آفرینی کردند.

وی اظهار داشت: در جنگ 12 روزه نیروهای مسلح و مردم پاسخ خوبی به دشمنان دادند؛ در این جنگ نقش نیروهای مسلح بی بدیل بود و فرماندهی انتظامی با درایت و فرماندهی سردار رادان، خوش درخشید.

سردار مهری ادامه داد: در فراجا در جنگ 12 روزه ، همه به صحنه آمده و برای امنیت و دفاع از کشور جان فشانی کردند در این میان ، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در جای جای میهن اسلامی در کنار و همراه کارکنان جان فشان انتظامی بود.

معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به برنامه های ابتکاری سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد:در تداوم این رویکرد ، برنامه های خوبی برای هفته انتظامی سال جاری توسط سازمان عقیدتی سیاسی فراجا پیش بینی و هدف گذاری شده است.

 وی ارتقا هوشیاری، بصیرت دینی و معنوی کارکنان انتظامی  و خانواده ها از برنامه های اولویت دار سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر شمرد و افزود :تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی محور اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا است.

وی بیان کرد : فراجا دارای نیروهای مومن، متعهد، ولایت مدار ، متخصص و انقلابی است و اینکه مدال «مجاهدان فی سبیل الله »را از مقام معظم رهبری دریافت کرده ایم برای ما افتخار است.

به گزارش پلیس، این مقام ارشد انتظامی  از تداوم برنامه‌های فرهنگی و تبیینی سازمان عقیدتی‌سیاسی برای تقویت ایمان، بصیرت و روحیه انقلابی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان سخن گفت و تأکید کرد: این اقدامات جزء رسالت‌های اساسی سازمان در حمایت از اقتدار و ثبات کشور است.

سردار مهری  در سخنانی با تأکید بر نقش پلیس در ایجاد امنیت گفت: هر کجای کشور که مردم عزیزمان پلیس را می‌بینند، احساس آرامش می‌کنند. این امنیت حاصل برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌های انتظامی، پیگیری فرمانده کل انتظامی، معاونین و پلیس‌های تخصصی است.

وی افزود: سازمان عقیدتی سیاسی فراجا  با حضور فعال در تمامی رده‌ها، برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی متنوعی برای کارکنان، خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها اجرا می‌کند که شامل آموزش‌های دینی، تربیتی و فرهنگی است و الحمدالله شاهد نتایج مثبت آن در سطح کشور هستیم.

سردار مهری با اشاره به شعار هفته فراجا، "پلیس مقتدر، مشارکت و جامعه امن" اظهار داشت: اقتدار پلیس در جنگ 12  روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی به خوبی نمایان شد و مشارکت مردم در ایجاد امنیت فوق‌العاده بود. نمونه آن، همکاری همه مردم در ایست‌  بازرسی برای تأمین امنیت خود و جامعه بود.

وی ادامه داد: امروز امنیت کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان در سطح بی‌نظیری قرار دارد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند با آرامش و ایمنی تردد داشته باشند. این امنیت مرهون حضور پررنگ کارکنان پلیس، سربازان، یگان‌های ویژه و تلاش‌های سازمان عقیدتی سیاسی است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ما در خدمت به مردم، تلاش خالصانه و وفاداری به وظیفه است و این حضور و همراهی مستمر پلیس و سازمان عقیدتی سیاسی، موجب اعتماد و آرامش مردم در سراسر کشور شده است.

گفتنی است؛ سردار «محمد بهرامی»، معاون فرهنگی و  تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن قدردانی از حضور و همکاری آن‌ها در انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی اظهار کرد: از برکت انقلاب اسلامی، احکام و معارف اسلام در همه دستگاه‌های کشور طنین‌انداز شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اسلام شکل گرفت. این انقلاب زمینه‌ساز پیشرفت‌های خیره‌کننده کشور در حوزه‌های مختلف شد و دشمنان ایران یکی پس از دیگری خنثی شدند.

وی افزود: یکی از  بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی کشور است. اگر امروز انقلاب اسلامی نبود، ایران عزیز ما وجود نداشت و این انقلاب با هدایت اسلام، ملت ایران را در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ کرد.

سردار بهرامی با بیان اینکه نیروی انتظامی به برکت انقلاب، اسلام، مجاهدت‌های حضرت امام و خون شهدا، به معنای واقعی کلمه نیروی مسلحی مکتبی و انقلابی است، گفت: کارکنان و فرماندهان  انتظامی با روحیه جهادی و انقلابی، 24  ساعته در خدمت مردم هستند و همواره تلاش می‌کنند تا خدمتگزاری صادق و بی‌منت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تاریخ انقلاب گفت: در طول 8 سال دفاع مقدس، مجموعه انتظامی بیش از هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی  کرد و پس از جنگ نیز بیش از 8 هزار  شهید و 14 هزار جانباز تقدیم شد. این موفقیت‌ها مرهون درایت حضرت امام (ره)، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و نقش اساسی سازمان عقیدتی سیاسی در تربیت نیروی مومن، مکتبی و انقلابی است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه بیان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی با اجرای صدها برنامه فرهنگی، قرآنی، بصیرتی و دینی برای کارکنان و خانواده‌های آن‌ها، نقش مهمی در تربیت پلیس تراز انقلاب اسلامی دارد و تمامی برنامه‌ها بر اساس تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری برگزار می‌شود که این برای مجموعه انتظامی و سازمان عقیدتی سیاسی یک افتخار بزرگ است.

وی در پایان با اشاره به دوران مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین «علی شیرازی» اظهار داشت: این سازمان تحت رهبری و مدیریت  ایشان نیز در مسیر رشد و تعالی است و در تلاش که  برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را به بهترین شکل اجرا کند و من به عنوان کوچکترین عضو این مجموعه، شاهد برنامه های ابتکاری و تحولی در این سازمان و  تلاش مستمر همکارانم در راستای بصیرت افزایی و ارتقا روحیه معنوی آحاد کارکنان انتظامی و خانواده هایشان هستم.

