حفظ تمامیت ارضی کشور بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی

وی ادامه داد: انقلاب شکوهمند اسلامی که در 22 بهمن 1357 به پیروزی رسید، از همان آغاز مورد توطئه‌ها و طراحی‌های دشمنان قرار گرفت؛ دشمنان در عرصه‌های مختلف حتی به کودتا و توطئه‌های نظام‌زدایی امید بسته بودند، اما حضور مردم و هدایت‌های امام خمینی (ره) و سپس رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری، اجازه نداد این نقشه‌ها به سرانجام برسد.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی‌سیاسی فراجا بیان کرد: در جریان جنگ تحمیلی که از سال 1359 آغاز شد، دشمنان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای با حمایت‌های اطلاعاتی و تسلیحاتی تلاش کردند نهال نوپای جمهوری اسلامی را از بین ببرند؛ اما با فداکاری مردم، خانواده‌ها و نیروهای مسلح، و با وجود امکانات محدود، ملت ایران ایستادگی کرد و توطئه‌ها خنثی شد.

سردار مهری روند جنگ را در چند مرحله توصیف و تشریح کرد و گفت: در مرحله نخست دشمن به خاک ما تجاوز کرد و بخش‌هایی از سرزمین‌مان اشغال شد. پس از آن با حضور مردم و ابتکار رزمندگان، مراحل عقب‌راندن دشمن و بازپس‌گیری مناطق اشغالی دنبال شد و در ادامه عملیات‌های بزرگ از جمله عملیات‌های فجر و دیگر عملیات‌ها، دشمن تا عمق خاک خود سرکوب شد.

وی افزود: تجربه‌های میدان نبرد، از جمله طراحی و ساخت تجهیزات و سلاح‌های ابتکاری، نمونه‌ای از ظرفیت و خلاقیت جوانان انقلابی ما بود که پاسخ کوبنده‌ای به دشمن دادند و موجب سربلندی نظام مقدس جمهوری اسلامی شدند.

سردار مهری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به نقش فراجا گفت: نیروهای مسلح و به‌ویژه مجموعه انتظامی فراتر از وظایف ذاتی خود به صحنه آمدند و کارکنان جان‌برکف نیروی انتظامی با مدیریت مناسب و روحیه انقلابی، وظایف خود را به‌خوبی انجام دادند و در شکست نقشه‌های دشمن نقش‌آفرینی کردند.

وی اظهار داشت: در جنگ 12 روزه نیروهای مسلح و مردم پاسخ خوبی به دشمنان دادند؛ در این جنگ نقش نیروهای مسلح بی بدیل بود و فرماندهی انتظامی با درایت و فرماندهی سردار رادان، خوش درخشید.

سردار مهری ادامه داد: در فراجا در جنگ 12 روزه ، همه به صحنه آمده و برای امنیت و دفاع از کشور جان فشانی کردند در این میان ، سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در جای جای میهن اسلامی در کنار و همراه کارکنان جان فشان انتظامی بود.

معاون هماهنگ کننده فراجا با اشاره به برنامه های ابتکاری سازمان عقیدتی سیاسی فراجا ادامه داد:در تداوم این رویکرد ، برنامه های خوبی برای هفته انتظامی سال جاری توسط سازمان عقیدتی سیاسی فراجا پیش بینی و هدف گذاری شده است.

وی ارتقا هوشیاری، بصیرت دینی و معنوی کارکنان انتظامی و خانواده ها از برنامه های اولویت دار سازمان عقیدتی سیاسی فراجا بر شمرد و افزود :تحقق پلیس در تراز انقلاب اسلامی محور اقدامات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا است.

وی بیان کرد : فراجا دارای نیروهای مومن، متعهد، ولایت مدار ، متخصص و انقلابی است و اینکه مدال «مجاهدان فی سبیل الله »را از مقام معظم رهبری دریافت کرده ایم برای ما افتخار است.

به گزارش پلیس، این مقام ارشد انتظامی از تداوم برنامه‌های فرهنگی و تبیینی سازمان عقیدتی‌سیاسی برای تقویت ایمان، بصیرت و روحیه انقلابی در میان کارکنان و خانواده‌های آنان سخن گفت و تأکید کرد: این اقدامات جزء رسالت‌های اساسی سازمان در حمایت از اقتدار و ثبات کشور است.

سردار مهری در سخنانی با تأکید بر نقش پلیس در ایجاد امنیت گفت: هر کجای کشور که مردم عزیزمان پلیس را می‌بینند، احساس آرامش می‌کنند. این امنیت حاصل برنامه‌های آموزشی و فرهنگی در دانشگاه‌های انتظامی، پیگیری فرمانده کل انتظامی، معاونین و پلیس‌های تخصصی است.

وی افزود: سازمان عقیدتی سیاسی فراجا با حضور فعال در تمامی رده‌ها، برنامه‌های فرهنگی و بصیرتی متنوعی برای کارکنان، خانواده‌ها و فرزندان آن‌ها اجرا می‌کند که شامل آموزش‌های دینی، تربیتی و فرهنگی است و الحمدالله شاهد نتایج مثبت آن در سطح کشور هستیم.

سردار مهری با اشاره به شعار هفته فراجا، "پلیس مقتدر، مشارکت و جامعه امن" اظهار داشت: اقتدار پلیس در جنگ 12 روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی به خوبی نمایان شد و مشارکت مردم در ایجاد امنیت فوق‌العاده بود. نمونه آن، همکاری همه مردم در ایست‌ بازرسی برای تأمین امنیت خود و جامعه بود.

وی ادامه داد: امروز امنیت کشور ما در مقایسه با بسیاری از کشورهای منطقه و حتی جهان در سطح بی‌نظیری قرار دارد. از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب، مردم در هر ساعتی از شبانه‌روز می‌توانند با آرامش و ایمنی تردد داشته باشند. این امنیت مرهون حضور پررنگ کارکنان پلیس، سربازان، یگان‌های ویژه و تلاش‌های سازمان عقیدتی سیاسی است.

معاون هماهنگ‌کننده سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در پایان خاطرنشان کرد: رمز موفقیت ما در خدمت به مردم، تلاش خالصانه و وفاداری به وظیفه است و این حضور و همراهی مستمر پلیس و سازمان عقیدتی سیاسی، موجب اعتماد و آرامش مردم در سراسر کشور شده است.

گفتنی است؛ سردار «محمد بهرامی»، معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا، در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه ضمن قدردانی از حضور و همکاری آن‌ها در انعکاس فعالیت‌های نیروی انتظامی اظهار کرد: از برکت انقلاب اسلامی، احکام و معارف اسلام در همه دستگاه‌های کشور طنین‌انداز شد و قانون اساسی جمهوری اسلامی بر پایه اسلام شکل گرفت. این انقلاب زمینه‌ساز پیشرفت‌های خیره‌کننده کشور در حوزه‌های مختلف شد و دشمنان ایران یکی پس از دیگری خنثی شدند.

وی افزود: یکی از بزرگترین دستاورد انقلاب اسلامی، حفظ تمامیت ارضی کشور است. اگر امروز انقلاب اسلامی نبود، ایران عزیز ما وجود نداشت و این انقلاب با هدایت اسلام، ملت ایران را در برابر توطئه‌ها و دشمنی‌ها حفظ کرد.

سردار بهرامی با بیان اینکه نیروی انتظامی به برکت انقلاب، اسلام، مجاهدت‌های حضرت امام و خون شهدا، به معنای واقعی کلمه نیروی مسلحی مکتبی و انقلابی است، گفت: کارکنان و فرماندهان انتظامی با روحیه جهادی و انقلابی، 24 ساعته در خدمت مردم هستند و همواره تلاش می‌کنند تا خدمتگزاری صادق و بی‌منت را برای جامعه به ارمغان بیاورند.

وی با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تاریخ انقلاب گفت: در طول 8 سال دفاع مقدس، مجموعه انتظامی بیش از هزار شهید تقدیم نظام و انقلاب اسلامی کرد و پس از جنگ نیز بیش از 8 هزار شهید و 14 هزار جانباز تقدیم شد. این موفقیت‌ها مرهون درایت حضرت امام (ره)، رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری و نقش اساسی سازمان عقیدتی سیاسی در تربیت نیروی مومن، مکتبی و انقلابی است.

معاون فرهنگی و تبلیغات سازمان عقیدتی سیاسی فراجا در ادامه بیان کرد: سازمان عقیدتی سیاسی با اجرای صدها برنامه فرهنگی، قرآنی، بصیرتی و دینی برای کارکنان و خانواده‌های آن‌ها، نقش مهمی در تربیت پلیس تراز انقلاب اسلامی دارد و تمامی برنامه‌ها بر اساس تدابیر و فرامین مقام معظم رهبری برگزار می‌شود که این برای مجموعه انتظامی و سازمان عقیدتی سیاسی یک افتخار بزرگ است.

وی در پایان با اشاره به دوران مسئولیت حجت الاسلام و المسلمین «علی شیرازی» اظهار داشت: این سازمان تحت رهبری و مدیریت ایشان نیز در مسیر رشد و تعالی است و در تلاش که برنامه‌های فرهنگی و تربیتی را به بهترین شکل اجرا کند و من به عنوان کوچکترین عضو این مجموعه، شاهد برنامه های ابتکاری و تحولی در این سازمان و تلاش مستمر همکارانم در راستای بصیرت افزایی و ارتقا روحیه معنوی آحاد کارکنان انتظامی و خانواده هایشان هستم.