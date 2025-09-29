خبرگزاری کار ایران
آغاز اجرای آزمایشی طرحواره تحول در برنامه درسی

آغاز اجرای آزمایشی طرحواره تحول در برنامه درسی
رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، از آغاز اجرای آزمایشی طرحواره تحول در برنامه درسی خبر داد و تأکید کرد که این تحول با هدف پاسخ به نیازهای اجتماعی و مهارت‌آموزی دانش‌آموزان طراحی شده است.

به گزارش ایلنا،  علی لطیفی در برنامه زنده «پرسشگر» با اشاره به مأموریت‌های سازمان در اسناد تحولی گفت: یکی از مهم‌ترین انتظارات اجتماعی امروز، اصلاح و به‌روزرسانی برنامه درسی متناسب با آسیب‌ها، مشکلات و نیازهای جامعه است  به‌ویژه پس از دوران کرونا، همه احساس می‌کنیم که فضای زندگی تغییر کرده و آینده متفاوتی پیش روی ماست؛ از این رو ضرورت تحول در برنامه درسی بیش از گذشته احساس می‌شود.

وی با بیان اینکه بخشی از فعالیت‌های سازمان در دو سه سال اخیر، به‌ویژه امسال، صرف تدوین و آماده‌سازی برنامه تحولی شده و اولین گام آن را در مدارس آغاز کرده‌ایم افزود: طرحواره تحول در برنامه درسی، به‌صورت آزمایشی در تعدادی از مدارس پایه اول ابتدایی شهر تهران و شهرستان‌های استان تهران در حال اجرای آزمایشی است.

رئیس سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی با تأکید بر اینکه طراحی برنامه با نگاه به تمامی ۱۲ پایه تحصیلی انجام می‌شود، ادامه داد: طراحی برنامه برای پایه اول ابتدایی باید با چشم‌انداز کلان برای ۱۲ سال تحصیل تدوین شود. در این چارچوب، مجموعه‌ای از طراحی‌های متنوع انجام شده که یکی از مهم‌ترین آن‌ها تهیه چارچوب شایستگی‌های پایه و عمومی است.

لطیفی در تشریح این چارچوب گفت: نظام آموزشی باید دانش‌آموزان را برای یک زندگی شایسته فردی و اجتماعی آماده کند؛ فارغ از اینکه در آینده چه رشته یا شغلی را انتخاب می‌کنند. در عرف می‌گوییم بچه‌ها باید مهارت‌های زندگی را در مدرسه یاد بگیرند؛ از تعامل با دیگران و نحوه تفکر گرفته تا مدیریت امور شخصی، این مهارت‌ها همان شایستگی‌های پایه‌ای هستند که برای هر زندگی مناسبی ضروری است.

وی با بیان اینکه در این چارچوب چهار شایستگی اصلی مدنظر قرار گرفته است اظهار کرد: تفکر و تعقل، ارتباط مسئولانه و مؤثر، خویشتن‌سازی یا مدیریت خود و هویت ایرانی-اسلامی. مجموعه‌ای از مهارت‌ها و نگرش‌ها همچون مسئولیت‌پذیری، نظم و انضباط شخصی، رعایت قانون و مهارت‌های ارتباطی ذیل این شایستگی‌ها قرار می‌گیرند.

