خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تهران از چهارشنبه خنک می‌شود

تهران از چهارشنبه خنک می‌شود
کد خبر : 1692776
لینک کوتاه کپی شد.

اداره کل هواشناسی استان تهران علاوه بر پیش‌بینی وزش باد شدید و گرد و خاک در مناطق جنوب و غرب تهران از احتمال افزایش نسبی آلاینده‌ها و کاهش دما در روزهای پایانی هفته خبر داد.

به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد است. 

از اواخر وقت سه‌شنبه (۸ مهرماه) در بخش‌های جنوبی و غربی استان به ویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار پیش‌بینی می‌شود. این شرایط ممکن است منجر به کاهش کیفیت هوا و دید شود و در ارتفاعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.

از دوشنبه (۷ مهرماه) تا صبح سه‌شنبه، با استقرار جوی نسبتاً پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش نسبی آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهرماه) نیز کاهش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ‌صاف و غبار صبحگاهی، از بعد از ظهر افزایش ابر و در شب وزش باد (۸ مهرماه) با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی