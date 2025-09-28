به گزارش ایلنا، اداره کل هواشناسی استان تهران بر پایه واکاوی الگوهای همدیدی و بررسی نقشه‌های پیش‌یابی اعلام کرد: وضعیت جوی استان تهران طی پنج روز آینده آسمان تهران صاف تا قسمتی ابری در ساعات بعد از ظهر همراه با افزایش وزش باد است.

از اواخر وقت سه‌شنبه (۸ مهرماه) در بخش‌های جنوبی و غربی استان به ویژه در ساعات عصر و شب، وزش باد شدید گاهی با خیزش گرد و خاک محلی و یا انتقال گرد و خاک از استان‌های همجوار پیش‌بینی می‌شود. این شرایط ممکن است منجر به کاهش کیفیت هوا و دید شود و در ارتفاعات افزایش ابر، گاهی رگبار و رعد و برق پراکنده و وزش باد شدید مورد انتظار است.

از دوشنبه (۷ مهرماه) تا صبح سه‌شنبه، با استقرار جوی نسبتاً پایدار و عدم وزش باد قابل ملاحظه در مناطق پرتردد شهری، افزایش نسبی آلاینده‌های جوی پیش‌بینی می‌شود. در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه (۹ و ۱۰ مهرماه) نیز کاهش دما مورد انتظار است.

آسمان تهران فردا (۷ مهرماه) صاف در بعضی ساعت‌ها غبار رقیق گاهی وزش باد ملایم با حداقل دمای ۲۰ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد و طی سه‌شنبه ‌صاف و غبار صبحگاهی، از بعد از ظهر افزایش ابر و در شب وزش باد (۸ مهرماه) با حداقل دمای ۱۸ و حداکثر دمای ۳۲ درجه سانتیگراد پیش‌بینی می‌شود.

انتهای پیام/