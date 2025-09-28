رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
در حوزه علم استاندارد «فقیر» محسوب میشویم
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر با تاکید بر ضرورت توجه به استانداردسازی صنعت دریایی گفت: در این راستا دفتر توسعه استاندارد دریایی با همکاری دانشگاه امیرکبیر و سازمان صنایع دریایی تاسیس شد.
به گزارش ایلنا، عباس سروش در نشست هماهنگی مسئولان اولین کنفرانس استاندارد و استانداردسازی در صنعت دریایی اظهار داشت: هدف از تأسیس این دفتر، ترویج استاندارد در محیط دانشگاهی، درک استانداردهای موجود و تلاش برای انطباق شرایط کشور با استانداردهای جهانی و توسعه آنها بوده است.
وی ادامه داد: سال ۶۵- ۶۴ دانشگاه صنعتی امیرکبیر به فکر افتاد که در بندرعباس یک واحد ایجاد کند. در آن زمان به دلیل شرایط جنگ، تب «دریاگریزی» وجود داشت؛ تحلیل این بود که همه تأسیسات و امکانات به مرکز کشور منتقل شود تا از خطرات احتمالی دور بماند.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر اضافه کرد: در همان دوره سلیمی و نورپناه رئیس و معاون وقت دانشگاه ـ که هر دو مرحوم شدهاند ـ چنین دید راهبردی داشتند و واحد بندرعباس را ایجاد کردند.
سروش با بیان اینکه اکنون میبینیم چند سالی است بحثهای مربوط به «دریامحوری» به جای «دریاگریزی» مطرح شده و دانشگاه امیرکبیر در این زمینه پیشتاز بوده است، یادآور شد: یکی از ویژگیهای مهم دانشگاه این است که در حوزههای نوآورانه پیشگام بوده؛ برای مثال اولین دانشکده مهندسی پزشکی را راهاندازی کردیم. همچنین اولین دانشکده نساجی در پلیتکنیک تأسیس شد و دانشکده نفت نیز به شکل مستقل اولین بار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر شکل گرفت.
وی با بیان اینکه با تاسیس واحد بندرعباس، در تهران نیز فعالیتهای مشابهی در این زمینه و دانشکده دریا تأسیس و راهاندازی شد، خاطر نشان کرد: در حال حاضر در تهران و بندرعباس فعالیتها ادامه دارد و تیمی نزدیک به ۲۰ نفر از همکاران در تهران و بندرعباس مشغول هستند. این موضوع مایه افتخار ماست که بتوانیم خدمتی به کشور، مردم و جوانان این سرزمین داشته باشیم.
وی تصریح کرد: اگر توسعه دریا محوری قرار است در همه زمینهها پیشرفت کرده و عملیاتی شود، یکی از لوازم اساسی آن بحث استاندارد سازی است. این استاندارد سازی باید در تمامی عرصهها از جمله کشتیها و تجهیزات دیگر مورد توجه قرار گیرد.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: در تمامی ابعاد توسعه دریامحوری از جمله کشتیها، بنادر، حملونقل، سازههای ساحلی و همچنین مباحث نوین مانند توربینهای بادی فراساحلی، نیازمند استاندارد هستیم.
به گزارش دانشگاه صنعتی امیرکبیر، سروش تأکید کرد: امیدوارم این مسیر با موفقیت طی شود و نخستین کنفرانس که برگزارشد، باید برنامهریزی شود تا دومی و سومی هم به طور منظم برگزار شود. تداوم و نظم در برگزاری چنین برنامههایی اهمیت دارد.
وی خاطرنشان کرد: مفهوم استاندارد و استانداردسازی در ابتدا با هدف ایجاد شرایط تولید با کیفیت یکسان شکل گرفت. در ایران، ما بیش از آنکه مولد استاندارد باشیم، مصرفکننده بودهایم و از این حیث در حوزه علم استاندارد فقیر محسوب میشویم.
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر افزود: بین ظرفیتها و پتانسیلهای کشور با آنچه بالفعل محقق میشود، فاصله زیادی وجود دارد و در بازدیدی که از برخی شرکتهای دانشبنیان داشتم، دیدم همه کارکنان جوان هستند. ما کمبود استعداد نداریم؛ بلکه باید ساز و کارهایی ایجاد شود تا این استعدادها بهویژه در حوزه استاندارد به نتیجه برسند.
سروش اظهار کرد: اهمیت استاندارد در صنعت دریا باتوجه به نقش دریا در توسعه کشور و همچنین بهعنوان صنعتی فرامرزی بسیار بالاست.
اولین کنفرانس استاندارد و استاندارد سازی در صنایع دریایی ۱۲ و ۱۳ آذر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می شود.