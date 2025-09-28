«صادق ضیائیان» رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا گفت: بر اساس پیش‌بینی‌ها، انتظار می‌رود که بارش‌ها در پاییز سال جاری نسبت به میانگین بلندمدت کمتر باشد. البته به این معنا نیست که در پاییز هیچ بارشی نخواهد بود بلکه مجموع بارش‌های رخ‌داده از میانگین بلند مدت ۳۰ساله کمتر خواهد بود.

به گفته رئیس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوای سازمان هواشناسی کشور این وضعیت در اکثر مناطق کشور به جز برخی مناطق محدود در استان‌های ساحلی دریای خزر و بخش‌هایی از شمال غرب، صدق می‌کند.

وی افزود: همچنین انتظار می‌رود دمای کشور در پاییز امسال نسبت به میانگین بلندمدت کمی بالاتر رود، هرچند هوا همچنان سرد خواهد بود، اما دما از حالت متوسط پاییز در ۳۰ سال گذشته بیشتر می‌شود.

ضیائیان خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته بسیاری از بارش‌ها کمتر از حد نرمال بود، به ویژه سال زراعی گذشته یعنی از اول مهر تا پایان شهریور سال قبل نزدیک به ۴۰ درصد کاهش بارش را داشتیم، همه این موارد موجب می‌شود منابع آبی کشور مصرف شود و مشکلات در تأمین آب برای مصارف مختلف رخ دهد. این وضعیت می‌تواند در شهرهای پرجمعیت بیشتر باشد و مشکلات بیبشتری ایجاد کند.

