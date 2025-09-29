در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
ارائه ویلچرهای باکیفیت وارداتی به معلولان با همراهی سپاه؛ توان تامین هزینه واردات تمام تجهیزات را نداریم
معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی از ارائه ویلچرهای باکیفیت وارداتی به معلولان با همراهی سپاه خبر داد.
«فاطمه عباسی» معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور در گفتوگو با خبرنگار ایلنا در خصوص خدمات ارائه شده به مددجویان معلول گفت: خدمات توانبخشی بهزیستی دو وجه دارد: نخست خدمات تخصصی توانبخشی توانپزشکی شامل فیزیوتراپی، گفتار درمانی و کار درمانی است که متولی و مرجع صدور این کلینیکها وزارت بهداشت است و باید در این زمینه این وزارتخانه بخش توانپزشکی وارد شود.
وی افزود: وزارت بهداشت در مناطق محروم و مناطقی که گروههای هدف دارای معلولیت وجود دارند، این مراکز را باید گسترش دهد. بخش دیگر خدمات تخصصی توانبخشی آموزشی است که از طریق مراکز روزانه بهزیستی این خدمات ارائه میشود.
عباسی افزود: اکثر صاحب امتیازان این مراکز نیز متعلق به افراد حقیقی یا حقوقی از بخش خصوصی است و سازمان بهزیستی با استفاده از یارانهها برای ارائه خدمات به معلولان از آنها خرید خدمت میکند. همچنین سیستم صدور مجوزها به گونهای تنظیم شده که افراد از طریق درگاه ملی مجوزها درخواست خود را ثبت کنند.
وی تصریح کرد: در راستای تمرکززدایی، در شهرستانها فردی که صاحب مدرک مربوطه است از طریق درگاه ملی مجوزها، درخواست خود را ارائه میدهد و افرادی که واجد شرایط باشند، درخواست خود را ثبت میکنند و مرکز مورد نظر تاسیس میشود.
بهرهمندی۶۳ هزار معلول از ۱۵۱۴ مرکز توانبخشی روزانه
عباسی در ادامه خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سازمان بهزیستی حدودا ۱۵۱۴ مرکز تخصصی توانبخشی آموزشی روزانه وجود دارد که در ۳۵۸ شهرستان خدمات ارائه میدهند و حدود ۶۳ هزار فرد دارای معلولیت از این خدمات بهرهمند هستند.
به گفته وی طبق اصل ۴۴ امکان توسعه مراکز در قالب دولتی دیگر وجود ندارد و در راستای کوچکسازی دولت، ارائه خدمات به بخش خصوصی واگذار شده است. سازمان بهزیستی مجوزها را به این مراکز ارائه میدهد و از طریق یارانه از آنها خرید خدمت میکند.
معاون امور توانبخشی بهزیستی اظهار کرد: یک آمایش سرزمین داریم و بر اساس بررسیها و پراکندگی افراد دارای معلولیت در کل کشور، نیازهای هر استان و شهرستان برای تاسیس مراکز روزانه و شبانه مشخص میشود. همچنین از طریق استانها پیگیری میکنیم تا این مراکز در مناطقی که از مشکلات بیشتری برخوردار هستند، تاسیس شود و خدمات به گروه هدف ارائه گردد.
اجرای طرح «توانبخشی از راه دور» و اهدای ۱۶۸۰ تبلت به معلولان در مناطق محروم
عباسی گفت: برای تامین هزینه نگهداری مراکز، بهویژه برای مراکز روزانه از تکنولوژی استفاده کردهایم و طرح «توانبخشی از راه دور» راهاندازی شده است و در این راستا سال گذشته حدود ۱۶۸۰ تبلت به افراد دارای معلولیت در مناطق محروم اهدا شد. آموزشهای توانبخشی از طریق این تبلتها از راه دور به مددجویان معلول ارائه میشود تا بتوانیم خدمات را به نقاط مختلف کشور برسانیم.
وی با بیان اینکه اطلاعات مربوط به این عزیزان در سامانه سازمان بهزیستی ثبت شده است، گفت: بر اساس نظری که کمیته توانبخشی در شهرستانها ارائه میدهد و با توجه به بودجهای که داریم، یا کمکهزینه خرید تجهیزات به افراد دارای معلولیت داده میشود، یا در صورتی که دستگاهها خریداری شده باشند و در شهرستان یا استان موجود باشند، تجهیزات به آنها ارائه میشود.
تامین ویلچرهای باکیفیت وارداتی با همراهی سپاه
معاون امور توانبخشی بهزیستی در خصوص شکایت مددجویان معلول بهزیستی از ویلچرهای بیکیفیتی که در اختیار آنها قرار میگیرد، گفت: از حدود یک سال و نیم گذشته، با شرکتهای دانشبنیان که در زمینه تولید ویلچر فعالیت میکنند، جلسات متعددی برگزار شد و با توجه به بودجه سازمان بهزیستی، ویلچرهای کربنی را از این شرکتهای دانش بنیان خریداری کردیم.
عباسی گفت: همچنین تلاش کردیم ویلچرهای باکیفیت وارداتی را نیز به مددجویان معلول ارائه دهیم و بر اساس تفاهمنامهای که با سپاه داشتیم، این اقدام نیز انجام شده است. اما واردات تمام تجهیزات از خارج به دلیل خروج ارز و هزینههای بالای آن، ممکن نیست و توان پوشش این مبلغ را نداریم.
باید استاندارهای تولید ویلچر در کشور را ارتقا دهیم
به گفته وی با سازمان استاندارد نیز جلساتی داشتیم و یکی از نمایندگان افراد دارای معلولیت جسمی حرکتی از انجمنها به عنوان نماینده حضور داشت و پیگیر ویلچرهای تولید داخلی است. باید استاندارهای تولید ویلچر در کشور را ارتقا دهیم.
آسیب دیدن ویلچرها به دلیل عدم مناسبسازی معابر
عباسی در ادامه گفت: یکی از مشکلات دیگر سازمان بهزیستی در زمینه ویلچرها، عدم مناسبسازی معابر است. متأسفانه به دلیل نبود مناسبسازی، آسیبهای بیشتری به ویلچرها وارد میشود. در حالی که ویلچرهای استاندارد باید در شرایط مناسب آزمایش شوند، کف خیابانها معمولاً استانداردهای لازم را ندارند و نمیتوانیم ادعا کنیم که مناسبسازی مناسبی برای ویلچرها و تجهیزات دیگر در کف خیابانها وجود دارد.
معاون امور توانبخشی بهزیستی تصریح کرد: سال گذشته در بحث تامین تجهیزات توانبخشی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان از کل اعتبارات کمکهزینههای توانبخشی به افراد دارای معلولیت شنوایی اختصاص داده شد. در حال حاضر، حدود یک میلیون و ۶۲۰ هزار نفر افراد دارای معلولیت، تحت پوشش سازمان بهزیستی قرار دارند که تقریباً ۲۴۰ هزار نفر از آنها، یعنی ۱۴.۷ درصد، دارای معلولیت شنوایی هستند.از این تعداد، ۷۷ درصد دارای درجات ناشنوایی شدید و متوسط هستند.
عباسی تصریح کرد: در سال گذشته ۲۰ درصد از مجموعه اعتبارات به مددجویانی که دارای اختلال شنوایی هستند، اختصاص پیدا کرد. همچنین توانستیم تعداد ۱۲.۸۰۰ سمعک و ۸۰.۵۰۰ باتری سمعک و حدود ۱.۲۰۰ وسایل مرتبط دیگر را برای این مددجویان خریداری کنیم.
برای ورود تکنولوژیهای نوین در توانبخشی نیاز به منابع خاص داریم
وی در رابطه با استفاده از تکنولوژی نوین و دیجیتال در تجهیزات توانبخشی نیز گفت: تامین تجهیزات توانبخشی زیر مجموعه ما نیست، بلکه این تجهیزات زیرمجموعه سازمان غذا و دارو است. در خصوص موضوع استفاده از توانبخشی نوین و تجهیزات نوین مطالبهگری داریم، اما برای ورود این تکنولوژیها، نیاز به منابع خاص داریم. به همین دلیل به سمت شرکتهای دانشبنیان رفتهایم تا بتوانیم از این تکنولوژیهای نوین با رویکرد تولید داخلی برای کمک به عزیزان استفاده کنیم.
معاون امور توانبخشی بهزیستی تاکید کرد: باید به توانمندیهای افراد دارای معلولیت توجه ویژهای داشته باشیم. هرچند که این عزیزان ممکن است با محدودیتهایی مواجه باشند، اما دارای استعدادها و قابلیتهای ارزشمندی نیز هستند و باید فرصت برای شکوفایی به این عزیزان داده شود. نباید از منظر ترحمآمیز و کمک به افراد معلول نگاه کنیم باید رویکرد خود را تغییر دهیم. به این عزیزان باید به عنوان یک انسانی که دارای یک محدودیتهایی است، فرصت دیده شدن دهیم.
غربالگری شنوایی را باید جدی بگیریم
عباسی در پایان با تبریک هفته افراد ناشنوا به ناشنوایان گفت: آسیب شنوایی یک معلولیت پنهان است که تأثیرات گستردهای بر جنبههای مختلف رشد، مهارتهای ارتباطی، اجتماعی و هیجانی افراد دارای این نوع معلولیت و همچنین خانوادههای آنها دارد. هرچه سن بروز آسیب شنوایی پایینتر باشد، میزان مشکلات عملکردی این عزیزان بیشتر خواهد شد.بنابراین ضروری است که غربالگری شنوایی را جدی بگیریم تا مواردی که در سنین پایینتر دچار آسیب شنوایی شدهاند را شناسایی کنیم تا در فرایند رشد و تحول زبان و گفتار این عزیزان تاثیر منفی نگذارد.