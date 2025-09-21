خبرگزاری کار ایران
فرمانده یگان انتظامی مترو تهران:

بازداشت سارق زن در مترو با شگرد «زاغ‌زنی»

فرمانده یگان انتظامی مترو تهران از شناسایی و بازداشت زنی خبر داد که با شگرد «زاغ‌زنی» در مترو اقدام به سرقت تلفن همراه و اموال شهروندان می‌کرد.

به گزاش ایلنا، سرهنگ عباس کرمی راد، فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت بیان داشت: پیرو مراجعه برخی از شهروندان مبنی بر سرقت جیب بری از آن‌ها در مترو، پیگیری موضوع در دستور کار پلیس مترو قرار گرفت. 

این مقام انتظامی در ادامه افزود: عوامل انتظامی در نخستین گام با بررسی دوربین‌های مدرابسته و بهره گیری از شیوه‌های نوین پلیسی موفق به شناسایی مشخصات سارق خانم شد در ادامه گشت زنی‌های هدفمند خود را آغاز و سرانجام در یکی از ایستگاه‌های مترو سارق را در حین زاغ زنی یک از شهروندان مشاهده و بلافاصله او را دستگیر کردند. 

فرمانده یگان انتظامی مترو پایتخت اضافه کرد: در بررسی‌های اولیه ۴ دستگاه تلفن همراه، ۴۰ قطعه سیمکارت و چندین کارت شناسایی نیز کشف شد و متهم به ۱۵ فقره سرقت مشابه دیگر اعتراف کرد و البته ۷ نفر از شکات این پرونده شناسایی و متهم برای کشف جرایم احتمالی دیگر راهی دستگاه قضائی شد.

