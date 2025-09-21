خبرگزاری کار ایران
پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید

پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
کد خبر : 1689110
رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرد.

به گزارش ایلنا، پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به شرح زیر است:

به نام خداوند جان و خرد

کزین برتر اندیشه برنگذرد

با آغاز ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر نسیم علم و دانایی در فضای دانشگاه‌ها وزیدن می‌گیرد و نویدبخش تکاپویی تازه در مسیر رشد فردی و تعالی اجتماعی است. این فصل، فصل جان‌گرفتن دانشگاه‌هاست؛ فصلی سرشار از امید، شور و شعف که در آن، جامعه دانشگاهی با عزمی راسخ گام‌هایی استوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور برمی‌دارد.

سال تحصیلی پیش‌رو، به‌واسطه جنگ تحمیلی دوازده‌روزه، تعطیلی دانشگاه‌ها و برگزاری دیرهنگام امتحانات، با شرایطی متفاوت آغاز می‌شود؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و انسجام خانواده بزرگ دانشگاه تهران برای عبور از چالش‌ها و دشواری‌هاست.

امروز کشور ما بیش از گذشته به مشارکت نخبگان و فرهیختگان برای مقابله با بحران‌ها و حل مسائل پیچیده نیاز دارد. دانشگاه تهران، به‌عنوان نماد آموزش عالی کشور، با تکیه بر سرمایه‌های انسانی ارزشمند خود و در راستای مسئولیت اجتماعی خویش، همچون گذشته از تمام ظرفیت‌های علمی، پژوهشی و فناورانه خود برای حل مسائل درون‌دانشگاهی و فراتر از آن بهره خواهد گرفت.

امید آن داریم که با حفظ منزلت دانشگاهیان و تقویت زیرساخت‌های علمی و فناوری، زمینه‌ای فراهم شود تا از حضور فعال و مؤثر آنان در مسیر حل مسائل دانشگاه و جامعه بهره‌مند شویم.

اینجانب ضمن گرامی‌داشت هفته شکوهمند «دفاع مقدس»، آغاز سال تحصیلی و شروع فصل تازه‌ای در تقویم تعلیم و تربیت را به جامعه دانشگاهی، به‌ویژه دانشجویان عزیز، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تهران صمیمانه تبریک عرض می‌نمایم و از درگاه خداوند متعال، دستیابی همگان به مدارج عالی علمی و اخلاقی، همراه با موفقیت، بهروزی و سعادت را مسئلت دارم.

باشد که با همت و تلاش جمعی، محیطی بانشاط، پویا و سرزنده در دانشگاه فراهم آوریم و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این دانشگاه مادر بیفزاییم.

انتهای پیام/
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
