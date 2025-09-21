پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید
رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید پیامی صادر کرد.
به گزارش ایلنا، پیام رئیس دانشگاه تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید به شرح زیر است:
به نام خداوند جان و خرد
کزین برتر اندیشه برنگذرد
با آغاز ماه مهر و شروع سال تحصیلی جدید، بار دیگر نسیم علم و دانایی در فضای دانشگاهها وزیدن میگیرد و نویدبخش تکاپویی تازه در مسیر رشد فردی و تعالی اجتماعی است. این فصل، فصل جانگرفتن دانشگاههاست؛ فصلی سرشار از امید، شور و شعف که در آن، جامعه دانشگاهی با عزمی راسخ گامهایی استوار در مسیر توسعه و آبادانی کشور برمیدارد.
سال تحصیلی پیشرو، بهواسطه جنگ تحمیلی دوازدهروزه، تعطیلی دانشگاهها و برگزاری دیرهنگام امتحانات، با شرایطی متفاوت آغاز میشود؛ شرایطی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند همدلی، همراهی و انسجام خانواده بزرگ دانشگاه تهران برای عبور از چالشها و دشواریهاست.
امروز کشور ما بیش از گذشته به مشارکت نخبگان و فرهیختگان برای مقابله با بحرانها و حل مسائل پیچیده نیاز دارد. دانشگاه تهران، بهعنوان نماد آموزش عالی کشور، با تکیه بر سرمایههای انسانی ارزشمند خود و در راستای مسئولیت اجتماعی خویش، همچون گذشته از تمام ظرفیتهای علمی، پژوهشی و فناورانه خود برای حل مسائل دروندانشگاهی و فراتر از آن بهره خواهد گرفت.
امید آن داریم که با حفظ منزلت دانشگاهیان و تقویت زیرساختهای علمی و فناوری، زمینهای فراهم شود تا از حضور فعال و مؤثر آنان در مسیر حل مسائل دانشگاه و جامعه بهرهمند شویم.
اینجانب ضمن گرامیداشت هفته شکوهمند «دفاع مقدس»، آغاز سال تحصیلی و شروع فصل تازهای در تقویم تعلیم و تربیت را به جامعه دانشگاهی، بهویژه دانشجویان عزیز، اعضای هیأت علمی و کارکنان دانشگاه تهران صمیمانه تبریک عرض مینمایم و از درگاه خداوند متعال، دستیابی همگان به مدارج عالی علمی و اخلاقی، همراه با موفقیت، بهروزی و سعادت را مسئلت دارم.
باشد که با همت و تلاش جمعی، محیطی بانشاط، پویا و سرزنده در دانشگاه فراهم آوریم و برگ زرین دیگری بر دفتر افتخارات این دانشگاه مادر بیفزاییم.