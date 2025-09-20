خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور برگزار شد

نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور برگزار شد
کد خبر : 1688837
لینک کوتاه کپی شد.

معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور از برگزاری نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی شورای اجتماعی کشور به ریاست معاون پیشگیری قوه قضاییه خبر داد و گفت: این کارگروه با هدف تبیین وظایف، بررسی راهکارهای کاهش آسیب‌ها و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مرتبط فعالیت خود را آغاز کرده است.

به گزارش ایلنا، نخستین جلسه کارگروه مقابله با آسیب‌های اجتماعی به ریاست اصغر جهانگیر معاون پیشگیری قوه قضاییه و با حضور سید محمد بطحایی معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط بر اساس آیین‌نامه مصوب شورای اجتماعی کشور برگزار شد.

سید محمد بطحایی درباره این جلسه گفت: در این جلسه، ابتدا حدود انتظارات و وظایفی که کارگروه بر عهده دارد مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نکاتی به‌عنوان نقشه راه این کارگروه به استحضار اعضا رسید. این ملاحظات شامل توجه به احکام برنامه هفتم توسعه، نکات مندرج در قانون برنامه پیشرفت و همچنین توصیه‌های مقام معظم رهبری در جلساتی است که ایشان شخصاً در حوزه پیشگیری و مقابله با آسیب‌های اجتماعی اداره فرمودند.

معاون وزیر کشور  گفت: همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها برای کاهش و مقابله با آسیب‌های اجتماعی مورد تأکید قرار گرفت. رئیس کارگروه نیز نکاتی در زمینه ارتباط میان جرم و آسیب‌های اجتماعی مطرح کرد که مقرر شد در جلسه‌ای مستقل با حضور اعضا در قوه قضاییه و بر اساس آمار ۱۳ ساله جرایم کشور در ۲۰ جرم با بیشترین فراوانی، بررسی‌های کارشناسی و دقیق‌تری صورت گیرد.

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور افزود: بر اساس آیین‌نامه جدید، شورای اجتماعی کشور تنها سه کارگروه خواهد داشت؛ کارگروه آسیب‌های اجتماعی که امروز نخستین جلسه آن برگزار شد، کارگروه سرمایه اجتماعی به مسئولیت دکتر شالچی، معاون وزارت علوم، و کارگروه پایش و نظارت به مسئولیت سازمان امور اجتماعی.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، بطحایی در پایان گفت: امیدواریم با این ترکیب و اعضای جدید، مقابله با آسیب‌های اجتماعی و گسترش سرمایه اجتماعی با شتاب بیشتری نسبت به گذشته دنبال شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی