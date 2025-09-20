هیچ دانشجویی نباید خارج از ساعت مقرر به خوابگاه مراجعه کند؛ موظفیم به خانواده دانشجو اطلاع دهیم

به گزارش ایلنا، محمد حسین امید، رئیس دانشگاه تهران، ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ و در آستانه سال تحصیلی جدید، در نشستی با کارکنان حراست و نیروهای حفاظت فیزیکی دانشگاه حضور یافت.

رئیس دانشگاه تهران در این نشست، با تأکید بر ضرورت آماده بودن دانشگاه از همه جهات گفت: «نقش نیروهای حفاظت فیزیکی در انعکاس تصویر مطلوب از دانشگاه مهم بسیار مهم است. دانشجویان باید از زمان ورود از سردر دانشگاه تهران، به متفاوت‌بودن و نمادبودن دانشگاه تهران پی ببرند و این مهم، تا حد زیادی به رفتار و برخورد شایسته نیروهای حفاظت فیزیکی بستگی دارد.»

دکتر امید در ادامه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد با رؤسای دانشکده‌ها، کارکنان و دانشجویان در هفته‌های اخیر، اظهار داشت: «در این جلسات، مشکلات به دقت بررسی شده و پیشنهادات ارزشمندی ارائه شده که منجر به رفع موانع پیش روی دانشگاه خواهد شد.»

رئیس دانشگاه تهران با تأکید بر جایگاه ملی و جهانی دانشگاه تهران، خاطرنشان کرد: «با وجود مراکز علمی خوب دیگر در کشور، دانشگاه تهران به دلیل سابقه بیش از ۹۰ ساله و به برکت وجود استادان، دانشجویان و کارکنان شایسته‌اش، ویژگی‌های منحصر به فردی یافته که آن را به نماد آموزش عالی تبدیل کرده است؛ همان‌گونه که مقام معظم رهبری نیز بر آن تأکید فرموده‌اند.»

وی با بیان اینکه تجربه وی نشان داده بدنه دانشگاه تهران در تمامی بخش‌ها از جمله اعضای هیأت‌علمی، دانشجویان و کارکنان، جایگاه ممتازی دارد، افزود: «این ویژگی برجسته و شاخص بودن در طول سال‌ها همواره حفظ شده است.»

امید با تأیید وجود دغدغه‌های معیشتی در بین اقشار دانشگاه گفت: «شاید هیچ‌یک از گروه‌های دانشگاه از وضعیت رفاهی خود رضایت کامل نداشته باشند. یک استاد جوان تازه‌استخدام‌شده حداقل حقوق را دریافت می‌کند و همه ما با کمبودهایی مواجهیم؛ اما به رغم این‌ها، همگی باید برای ارتقای بیش‌ازپیش دانشگاه تهران تلاش کنیم.»

وی حل سریع مشکلات را ضروری خواند و افزود: «انتظارات از ما و همکارانم کاملاً به‌جا است. در حوزه حفاظت فیزیکی نیز تمامی مسائل بررسی و برای آن‌ها راه‌حل‌های مناسب ارائه خواهد شد.»

وی در ادامه به مقررات خوابگاه‌ها اشاره و تصریح کرد: «هیچ دانشجویی نباید خارج از ساعت مقرر به خوابگاه مراجعه کند. بر اساس ضوابط، در چنین مواردی موظفیم موضوع را به خانواده دانشجو اطلاع دهیم. دانشجویی که از محیط خانواده دور شده، باید هم مورد حمایت و هم تحت نظارت باشد، اما هیچ‌گاه دانشجویی در هیچ ساعتی پشت درب خوابگاه نخواهد ماند و صرفاً بر اساس قانون اطلاع‌رسانی انجام می‌شود.»

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، امید بر ضرورت آموزش‌های تخصصی برای نیروهای حفاظت فیزیکی، از جمله «ارتباط مؤثر» و حتی موارد فرعی ضروری «مهارت‌های اطفا حریق» تأکید کرد.

رئیس دانشگاه تهران با توصیف محیط دانشگاه به عنوان محیطی مقدس فرهنگی، اظهار داشت: «میانگین رعایت اصول اخلاقی و فرهنگی در بین دانشجویان دانشگاه تهران، از میانگین جامعه بالاتر است، اما ما همواره در تلاشیم تا این محیط فرهنگی را هرچه بیشتر ارتقا بخشیم.»