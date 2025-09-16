به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم در نشست شورای عمومی دانشگاه تهران که امروز با حضور رئیس دانشگاه تهران و رؤسای واحدهای دانشگاه در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت دغدغه‌های دانشجویان گفت: دانشجویان در اندیشه حل مشکلات، ساخت آینده، تأمین اشتغال و هموار کردن مسیر پیشرفت علمی هستند. ما می‌توانیم با اتکاء به نیروی انسانی، رشد و پیشرفت را برای کشور به ارمغان آوریم.

سیمایی بر نقش مؤثر ارتباطات دانشگاهی تأکید کرد و افزود: رؤسای دانشکده‌ها باید ارتباط بیشتری با استادان مؤثر برقرار کنند تا با همدلی و همراهی، مشکلات را برطرف کرده و در مواقع ضروری به یاری دانشگاه بشتابند.

وی توسعه ایران را وابسته به توسعه علمی دانست و تصریح کرد: توسعه علمی از دانشگاه آغاز می‌شود. ملت ایران از مشروطه به این طرف، همواره در جستجوی تحول و توسعه بوده‌اند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر توسعه از راه علم می‌گذرد.

سیمایی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های علمی گفت: برای مدیریت کشور تنها وجود حکمران عالم کافی نیست، بلکه باید حکمرانی علمی وجود داشته باشد و تصمیمات بر اساس علم و دانش گرفته شود، نه بر اساس سلیقه یا شهود.

وی مسئولیت اجتماعی را یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های برتر جهان دانست و افزود: نقشی که دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور ایفا می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است مثلا در موضوع آب، دولت و شخص رئیس جمهور، بررسی این مشکل ملّی را به دانشگاه تهران سپردند و در یک فرصت سه ماهه این طرح در حال انجام است. این نشانه نقشی است که دانشگاه می‌تواند در رفع مشکلات ملّی داشته باشد و شخص رئیس جمهور هم به طور جدی به این جایگاه اعتقاد دارند.

وزیر علوم بر لزوم خلاقیت دانشگاه‌ها در مواجهه با تحولات جدید تأکید کرد و گفت: جهان در آستانه تحولات عظیم فناوری قرار دارد و دانشگاه‌های ما باید همگام با این تحولات گام بردارند و ارتقاء یابند.

وی از محول شدن ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاه‌ها به دانشگاه تهران خبر داد و اظهار کرد: هدف‌گذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه‌هاست و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد، با این طرح آغاز شود.

