راه‌کار جدید وزارت علوم برای ارتقای جایگاه علمی بین‌المللی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از محول شدن ارائه طرحی با موضوع استقلال دانشگاه‌ها به دانشگاه تهران خبر داد و اظهار کرد: هدف‌گذاری وزارت علوم ارتقای رتبه بین‌المللی دانشگاه‌هاست و امیدواریم این موضوع که بار سنگینی را از دوش دانشگاه‌ها برمی‌دارد، با این طرح آغاز شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین سیمایی، وزیر علوم در نشست شورای عمومی دانشگاه تهران که امروز با حضور رئیس دانشگاه تهران و رؤسای واحدهای دانشگاه در سالن شهید سلیمانی برگزار شد، با تأکید بر اهمیت دغدغه‌های دانشجویان گفت: دانشجویان در اندیشه حل مشکلات، ساخت آینده، تأمین اشتغال و هموار کردن مسیر پیشرفت علمی هستند. ما می‌توانیم با اتکاء به نیروی انسانی، رشد و پیشرفت را برای کشور به ارمغان آوریم. 

سیمایی بر نقش مؤثر ارتباطات دانشگاهی تأکید کرد و افزود: رؤسای دانشکده‌ها باید ارتباط بیشتری با استادان مؤثر برقرار کنند تا با همدلی و همراهی، مشکلات را برطرف کرده و در مواقع ضروری به یاری دانشگاه بشتابند. 

وی توسعه ایران را وابسته به توسعه علمی دانست و تصریح کرد: توسعه علمی از دانشگاه آغاز می‌شود. ملت ایران از مشروطه به این طرف، همواره در جستجوی تحول و توسعه بوده‌اند و امروز به این نتیجه رسیده‌اند که مسیر توسعه از راه علم می‌گذرد. 

سیمایی با تأکید بر ضرورت تصمیم‌گیری‌های علمی گفت: برای مدیریت کشور تنها وجود حکمران عالم کافی نیست، بلکه باید حکمرانی علمی وجود داشته باشد و تصمیمات بر اساس علم و دانش گرفته شود، نه بر اساس سلیقه یا شهود. 

وی مسئولیت اجتماعی را یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های ارزیابی دانشگاه‌های برتر جهان دانست و افزود: نقشی که دانشگاه‌ها در حل مسائل کشور ایفا می‌کنند، از اهمیت بالایی برخوردار است مثلا در موضوع آب، دولت و شخص رئیس جمهور، بررسی این مشکل ملّی را به دانشگاه تهران سپردند و در یک فرصت سه ماهه این طرح در حال انجام است. این نشانه نقشی است که دانشگاه می‌تواند در رفع مشکلات ملّی داشته باشد و شخص رئیس جمهور هم به طور جدی به این جایگاه اعتقاد دارند. 

وزیر علوم بر لزوم خلاقیت دانشگاه‌ها در مواجهه با تحولات جدید تأکید کرد و گفت: جهان در آستانه تحولات عظیم فناوری قرار دارد و دانشگاه‌های ما باید همگام با این تحولات گام بردارند و ارتقاء یابند. 

انتهای پیام/

