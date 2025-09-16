شناسایی ۴۰۰ هزار عدم انطباق ایمنی در مدارس شهر تهران

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شورای اسلامی شهر تهران، مهدی بابایی در سیصد و پنجاه و چهارمین جلسه صحن شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد در مسابقات جهانی با اشاره به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی اظهار کرد: نظر به ردیف بودجه کمک به مدارس و مصوبه‌ «ایجاد سامانه برخط پایش ایمنی ساختمان‌های شهر تهران» شورای اسلامی شهر تهران که در این دوره نیز اصلاحیه‌ای بر آن صورت گرفته است شهرداری تهران ملزم است اعتباری را که در این ردیف قرار دارد با اولویت ایمن‌سازی مدارس هزینه کند و در صورتی که مدرسه دارای تأییدیه ایمنی باشد، اعتبار مذکور به موارد غیر از آن اختصاص یابد.

وی ادامه داد: سال گذشته اداره HSE سازمان پیشگیری و مدیریت بحران در قالب مسئولیت اجتماعی، ۲۴۰۰ مدرسه دولتی شهر تهران را مورد رصد و پایش ایمنی قرار داد که نتیجه آن شناسایی ۴۰۰ هزار مورد عدم انطباق ایمنی بود؛ این موارد نشان می‌دهد که باید در تخصیص اعتبارات، اولویت‌گذاری صورت گیرد.

رییس کمیته ایمنی شورای شهر اضافه کرد: این موضوع در اغلب مناطق ۲۲گانه که به مدارس کمک می‌کنند، رعایت نمی‌شود. لذا درخواست بنده این است که بر اساس مصوبه شورا، اولویت کمک به مدارس در جهت رفع ناایمنی‌ها باشد تا مدارس بتوانند تأییدیه ایمنی خود را از سازمان آتش‌نشانی دریافت کنند. باتوجه به بررسی‌ها اولویت تخصیص این اعتبارات، ایمنی مدارس نبوده است؛ تذکر بنده به شهرداری تهران این است که اولویت را رفع ناایمنی مدارس قرار دهد.

