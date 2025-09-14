نزاع و درگیری منجر به قتل شد
فرمانده انتظامی تالش از وقوع یک فقره نزاع و درگیری منجر به قتل و دستگیری قاتل در این شهرستان خبر داد.
به گزارش ایلنا از پلیس، سرهنگ "عباس حقیقی نیا" اظهار داشت: در پی اعلام وقوع یک فقره نزاع و درگیری در یکی از بخشهای این شهرستان، بلافاصله ماموران انتظامی به محل مورد نظر اعزام شدند.
فرمانده انتظامی تالش ادامه داد: مصدوم 40 ساله این نزاع و درگیری قبل از حضور ماموران انتظامی توسط اورژانس به بیمارستان منتقل شد.
این مقام انتظامی با اشاره به تحقیق از مظنونین پرونده افزود: نزاع و درگیری به علت عدم توجه به قوانین راهنمایی و رانندگی و نحوه پارک خودرو و ایجاد ترافیک و راه بندان بوده است.
سرهنگ حقیقی نیا ادامه داد: متاسفانه مصدوم علیرغم تلاشهای تیم پزشکی به علت شدت جراحات وارده و اصابت سلاح سرد در بیمارستان فوت کرد.
فرمانده انتظامی شهرستان تالش در پایان با بیان اینکه آلت قتاله کشف شد گفت: قاتل و عاملان ایجاد نزاع و درگیری شناسایی، دستگیر و با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.