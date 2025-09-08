به گزارش ایلنا، سردار «احمدرضا رادان» فرمانده کل انتظامی کشور در دهمین دوره رشد و تعالی ویژه همسران فرماندهان و مدیران فراجا در مجتمع فرهنگی امام باقر (ع) در قم، در ابتدای سخنان خود با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار داشت: دشمن در این نبرد تصورات غلطی داشت اما از قدرت و انسجام نیروهای مسلح به رهبری مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و همچنین از بصیرت و ایستادگی ملت ایران شناخت کافی نداشت، امروز جمهوری اسلامی خار چشم دشمن صهیونیستی است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با تأکید بر نقش همسران فرماندهان و کارکنان فراجا؛ افزود: پیوند پیامبر اکرم (ص) با حضرت خدیجه (س) سرآغاز همراهی یک رسالت بزرگ بود و امروز نیز پیوند شما با همسرانتان تنها یک ازدواج نیست، بلکه همراهی در رسالت بزرگ امنیت و انتظام کشور است.

سردار رادان با بیان اینکه حضور و همراهی در شرایط سخت، نشانه هنر و بصیرت است، خاطرنشان کرد: بصیرت در حقیقت نورافکنی است که در زمان مه و غبار مسیر را روشن می‌سازد، همسران فرماندهان و کارکنان انتظامی، سربازان فاطمی و گمنام هستند که با پشتیبانی و صبر خود، دژ مستحکم روحیه برای همسران‌شان در مأموریت‌های سخت به شمار می‌آیند.

فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به آینده روشن ایران اسلامی گفت: مشکلات کشور قابل عبور است و درهای جدید یکی پس از دیگری گشوده خواهد شد، دشمن به دنبال دین و دانش ماست، اما قطعاً در برابر اراده ملت ایران مغلوب خواهد شد.

به گزارش پلیس، در پایان این مراسم، از تعدادی از همسران فرماندهان و مسئولان فراجا با اهدای هدایایی قدردانی شد.

