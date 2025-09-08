فرماندار تهران: هفته فرهنگی آداب و رسوم پایتخت مورد توجه باشد

به گزارش ایلنا، حسین خوش‌اقبال روز دوشنبه در جلسه هفته فرهنگی شهرستان تهران گفت: با توجه به اتفاقات سال جاری، هفته فرهنگی امسال باید بسیار پرشورتر برگزار شده و برای مردم سنگ تمام بگذاریم، برای دستیابی به این مهم، نیاز است که در هفته فرهنگی همه دستگاه‌ها، به ویژه شهرداری تهران، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و امور مساجد اهتمام ویژه داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تهران به عنوان خانه دوم همه ایرانیان بوده و مثبت بودن فضای پایتخت، موجب افزایش روحیه عمومی می‌شود، تاکید کرد: از برخورد ویژه با ارباب رجوع و پیگیری مشکلات در ادارات تا اجرای برنامه‌های ویژه در سطح شهر، باید تبلور هفته فرهنگی تهران در انظار عمومی باشند.

خوش‌اقبال با اشاره به اینکه در این هفته باید معرفی الگو، آداب و رسوم، خوبی‌ها و زیبایی‌های پایتخت نمایان شود، اضافه کرد: در این هفته تنها مردم تهران نباید مدنظر باشند، بلکه مخاطب استان‌های دیگر هم برای شناساندن فرهنگ پایتخت در نظر مورد توجه واقع شوند.

فرماندار تهران در ادامه با بیان اینکه مردم در ۱۲ روز جنگ تحمیلی دشمن را مایوس کردند، اظهار کرد: جامعه پس از این جنگ از نظر روحی نیاز به تقویت بیشتری دارند.

وی ادامه داد: دشمن قصد داشت سه روزه نظام را ساقط کند و هدف اصلی آنها تهران بود ولی اشتباه استراتژیک بود و از مردمی که در کنار کشور و رهبر خود ایستادند، غافل شدند.

