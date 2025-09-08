افتتاح ۲۴۰۰ پروژه همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی در جشنواره ملی تحول در روش‌های آموزش و محیط‌های یادگیری که با حضور رئیس‌جمهور در حال برگزاری است، ضمن خیرمقدم به رئیس‌جمهور و یاد شهدای انقلاب اسلامی به ویژه شهدای جنگ ۱۲ روزه اخیر، ضمن قدردانی از حمایت‌ها و هدایت‌های مسئولان و نمایندگان مجلس به‌ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات، گفت: دو برنامه مهم ریاست جمهوری، توسعه عدالت و ارتقای کیفیت در نظام تعلیم و تربیت، از کلان‌پروژه‌ها و برنامه‌های دولت چهاردهم است که نصیب آموزش و پرورش شده است.

وی با اشاره به برگزاری بیش از ۴۵ جلسه مشترک با رئیس‌جمهور در زمینه مسائل آموزشی افزود: امروز بیش از ۷۴۰۰ پروژه آموزشی در سطح کشور در دستور کار است که از این میان، حدود ۲۴۰۰ پروژه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید افتتاح خواهد شد.

کاظمی با بیان اینکه استانداردسازی تجهیزات مدارس و تامین نیازهای آموزشی نیز به طور جدی دنبال می‌شود، کیفیت‌بخشی به آموزش را گفتمان اصلی معلمان و مدیران کشور دانست.

وزیر آموزش و پرورش سه مسیر مهم را برای تحقق برشمرد و ادامه داد: مسیر اول آموزش گسترده معلمان است، آموزش نزدیک به ۳۶۰ هزار معلم ابتدایی و ۶۰ هزار معلم متوسطه در سراسر کشور؛ مسیر دوم شبکه‌های یادگیری معلمان با ایجاد اجتماعات یادگیری با مشارکت بیش از ۳۷۰ هزار معلم ابتدایی و حدود ۲۶۰ هزار معلم متوسطه برای تجربه‌گردانی و تولید محتوای آموزشی و مسیر سوم جشنواره تحول در روش‌های یادگیریست یعنی اجرای برنامه ملی برای اصلاح روش‌های آموزشی و ارتقای محیط‌های یادگیری با محوریت معلمان و مدیران مدارس مد نظر باشد.

وزیر آموزش و پرورش با اشاره به ضرورت همسویی آموزش و پرورش با تغییرات فناوری و نیازهای نوین جامعه گفت: با انتظارات رئیس‌جمهور فاصله داریم، اما با عهدی که امروز میان مدیران و معلمان بسته می‌شود، متعهد هستیم لحظه‌ای در مسیر ارتقای نظام تعلیم و تربیت کوتاهی نکنیم و از پای ننشینیم.

