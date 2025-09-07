خبرگزاری کار ایران
حریق در بیمارستان لقمان حکیم

حریق در بیمارستان لقمان حکیم
رئیس سازمان اورژانس استان تهران از حریق در بیمارستان لقمان حکیم خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی گفت: در ساعت ٢٠:١۵ تاریخ ١۴٠۴/٠۶/١۶ طی تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران حادثه حریق در بخشی از بیمارستان لقمان حکیم  گزارش شد.

وی افزود: لافاصله یک دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک دستگاه خودروی فرماندهی عملیات اورژانس استان تهران به محل حادثه اعزام شدند.

توکلی ادامه داد: خوشبختانه این حادثه مصدومی در پی نداشت و حال بیماران مساعد گزارش شده است. بیماران بخش مذکور نیز برای ایمنی بیشتر به سایر بخش‌ها منتقل شدند.

رییس سازمان اورژانس استان تهران ادامه داد: کارشناسان و ناوگان عملیاتی اورژانس استان تهران تا پایان عملیات در محل حادثه مستقر و آماده‌ ارائه خدمات هستند.

