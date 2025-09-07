حریق در بیمارستان لقمان حکیم

به گزارش ایلنا، محمداسماعیل توکلی گفت: در ساعت ٢٠:١۵ تاریخ ١۴٠۴/٠۶/١۶ طی تماس با مرکز ارتباطات، اعزام و راهبری عملیات اورژانس استان تهران حادثه حریق در بخشی از بیمارستان لقمان حکیم گزارش شد.