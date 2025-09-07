گازگرفتگی در چاه، جان ۲ کارگر را گرفت
سخنگوی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی تهران خبر داد: دو کارگر جوان و میانسال در حادثه گرفتار شدن داخل چاهی در جاده خاوران تهران، پس از بیهوشی در عمق ۶ متری زمین، جان خود را از دست دادند.
به گزارش ایلنا، جلال ملکی در تشریح جزئیات بیشتر اعلام کرد: ساعت ۱۶:۳۴ امروز، حادثه گرفتار شدن دو کارگر داخل چاه در جاده خاوران، محله قاسمآباد تهرانچی به سامانه ۱۲۵ گزارش شد و بلافاصله دو ایستگاه آتشنشانی به محل اعزام شدند.
وی ادامه داد: محل حادثه زمینی بایر بود که در بخشی از آن، گودالی شبیه به کانال با عمق حدود ۶ متر وجود داشت. بر اساس اظهارات حاضران در محل، دو کارگر که در انتهای این گودال مشغول کار بودند، بیهوش شده بودند.
ملکی افزود: آتشنشانان پس از انجام ایمنسازی وارد چاه شدند و هر دو کارگر را خارج کردند اما به تأیید عوامل اورژانس، هر دو مرد ۲۵ و ۴۰ ساله که از اتباع بودند، جان باختند.
به گفته سخنگوی سازمان آتشنشانی تهران، علت دقیق مرگ این دو کارگر توسط پزشکی قانونی اعلام خواهد شد، اما احتمال گازگرفتگی بسیار زیاد است.
ملکی در پایان با هشدار نسبت به خطرات کار در محیطهای بسته گفت: از همه افرادی که در زمینه حفر چاه یا فعالیتهای مشابه مشغول هستند، تقاضا داریم پیش از ورود به این محیطها از سلامت هوای داخل چاه، فاصله ایمن با چاههای اطراف به ویژه چاههای فاضلاب و ایمنی کامل محل کار اطمینان حاصل کنند.