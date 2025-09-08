در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
پاسخ به انتقادها درباره شکست خوردن طرح پزشک خانواده: اگر منابع فراهم شود کاملا اجرایی است
معاون درمان وزارت بهداشت در راستای برخی انتقادها نسبت به اجرای طرح پزشک خانواده، توضیحاتی ارائه کرد.
«سجاد رضوی» معاون درمان وزارت بهداشت در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، در پاسخ به این سوال که برخی انتقادها نسبت به اجرای طرح پزشک خانواده که در دولت چهاردهم نیز با تمرکز ویژهای دنبال میشود، وجود دارد، چه پاسخی برای این انتقادها دارید؟ گفت: طرح پزشک خانواده موضوعی نیست که مخصوص ایران باشد، بلکه از میان ۱۹۰ کشور دنیا، در ۱۴۰ کشور اجرا میشود. در نتیجه، این یک طرح آزمایششده است که در دنیا جواب داده است.
او ادامه داد: همچنین ثابت شده است، هر جا که پزشک خانواده داشتهایم، در کنترل و پیشگیری بیماریها و کاهش هزینههای سلامت، فشار پرداخت از جیب مردم کمتر شده است. از این رو در حسن و مزایای آن نمیتوان شک کرد.
او اشاره کرد: در کشور ما نیز در این راستا در دورههای مختلف اقداماتی صورت گرفته است که برخی از آنها با فراز و نشیبها و موفقیتها یا ناکامیهایی همراه بوده است.
وی افزود: ما با پیگیریهایی که در دورههای مختلف انجام شده و جمعبندی آنها، به یک دستورالعمل رسیدهایم که قصد داریم این طرح را در روستاها و شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و یا در شهرها و استانهایی که اعلام آمادگی دارند، بر اساس منابعمان اجرا کنیم.
رضوی اضافه کرد: باید توجه کرد که این طرح منابع میخواهد و ما بر اساس منابع خود این کار را انجام خواهیم داد. دولت از طریق وزارت بهداشت در بخشهای مختلف از جمله مناطق روستایی و شهری، سیستم ارجاع، اتصال سیستمها به یکدیگر، نظام پرداخت و سایر موارد کار کرده و تقریباً دستورالعمل آن آماده است.
وی افزود: سازماندهی در حال انجام است تا مشخص شود از کجا و در چه وسعتی آغاز گردد. این موضوع قدری به منابع بستگی دارد که اگر تأمین شود و کامل انجام شود، میتوانیم ابتدا در یک قشر یا یک مرکز کوچک از کشور آغاز کرده و سپس آن را به کل کشور توسعه دهیم.
او تصریح کرد: در اصل این موضوع هیچ تردیدی نیست. برخی میگویند شکست میخورد یا به هم می خورد، اما در دنیا انجام شده، جواب داده و با قدرت در حال اجراست و هر بار در حال بازنگری و رو به رشد بوده است. ما نیز همان مسیر را، در صورت تأمین منابع خواهیم پیمود.
معاون درمان وزارت بهداشت در پاسخ به این سوال که آیا امکان اجرای این طرح در عمر ۴ساله دولت وجود دارد؟ تاکید کرد: بله صددرصد امکان اجرای آن وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که نتایج اجرای طرح پزشک خانواده در استانهای فارس و مازندران چگونه بوده است؟ بیان کرد: در این استانها تا حدودی موفقیتهایی در سطح یک به دست آمده است، اما در سطح دو و سه با چالشهایی همراه بوده که عمدتاً با سازمانهای بیمهای مرتبط است و اکنون در حال برطرف شدن آن چالشها هستیم. اما اگر بخواهیم در جای دیگر کشور پیاده کنیم، وضعیت دیگری خواهد بود که کاملا طراحی و دیده شده است.
وی در پاسخ به این سوال که برخی بر این باورند که این طرح هدر رفت منابع خواهد بود در طول یک دولت قابلیت اجرای تمام آن ممکن نیست، نظر شما در این راستا چیست؟ گفت: این برنامه هدر رفت منابع نیست، اما بنا نیست که در کل چهار سال دولت کاملا اجرا شود، به طور مثال کشور ترکیه که این طرح را شروع کرده، در طی ۲۵ سال میگویند به حدود ۷۰ درصد پیشرفت رسیده است. از این رو باید در نظر داشت که این یک فرآیند تدریجی و رو به رشد است.
رضوی متذکر شد: پزشک خانواده را باید در کشور اجرا کنیم، اما اینکه یک دولت بیاید و بگوید در چهار سال این طرح را در کل کشور پیاده خواهد کرد، واقعبینانه نیست. این یک پدیده رو به رشد است که بسته به امکانات و منابع، زمان اجرای آن افزایش مییابد.
او ادامه داد: برای نمونه، انگلیس با وجود Hls بودن، همچنان اعلام میکند که در حال بازبینی و اصلاح است. بنابراین، این طرح چنین نیست که یکبار پیاده شود و تمام گردد، بلکه باید مرتب اصلاح و بهروزرسانی شود. ما میخواهیم کار را آغاز کنیم و بسته به منابع و شرایط آن را ادامه دهیم.
وی در پایان خاطر نشان کرد: پس نتیجه این است که پزشک خانواده اجرایی است. برخی میگویند اجرایی نیست یا حتی اگر پول هم باشد، اجرایی نیست. اما من میگویم اگر منابع فراهم باشد، کاملاً اجرایی است. چرا که دنیا این کار را انجام داده است و چندان هنر نیست. کاری که در دنیا انجام شده است را بگویم نمی توانیم انجام دهیم؟ خیر، میتوانیم انجام دهیم.